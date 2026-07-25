Как оформить отсрочку для украинцев

В частности, оформление отсрочки в настоящее время возможно через "Резерв+", о чем говорится на сайте Министерства обороны Украины.

"Резерв+" автоматически проверяет данные в государственных реестрах. И если все данные актуальны, то лицо может подать запрос на отсрочку.

Алгоритм действий для оформления отсрочки следующий:

Нажать "Сервисы" на главной странице приложения. Выбрать пункт "Запрос на отсрочку". Далее нажать "Начать". Выбрать основание для оформления отсрочки. Проверить и подтвердить личные данные. Нажать "Подать запрос".

После этого украинцу следует ожидать уведомления о результате рассмотрения заявки. Если заявку одобрят, информация появится на главной странице приложения. Также она сохранится в реестре "Оберег".

Что касается оформления в офлайн-формате: документы можно подать в ЦНАП, где их примут и отправят в ТЦК. А после рассмотрения (в течение 7–15 дней) ТЦК выдаст бумажную версию документа.

Стоит подчеркнуть, что сам ЦНАП никоим образом не влияет на решение об отсрочке. Он лишь передает документы в ТЦК, где и принимается такое решение.

Что еще стоит знать о мобилизационных вопросах

Напомним, что украинцы могут отменить заключение ВЛК, если оно было составлено без лабораторных анализов. То есть если человек прошел осмотр у врачей, но не сдавал анализы, то процедура фактически считается нарушенной.

Также украинцы могут присоединиться к Силам обороны онлайн – через приложение "Резерв+". Именно там украинцы могут подать заявку на вакансии.