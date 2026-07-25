Як оформити відстрочку українцям

Зокрема, оформлення відстрочки наразі можливо через Резерв+, про що йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Резерв+ автоматично перевіряє дані в державних реєстрах. І якщо всі дані актуальні, то особа може подати запит на відстрочку.

Алгоритм дій для оформлення відстрочки такий:

Натиснути "Сервіси" на головній сторінці застосунку. Вибрати пункт "Запит на відстрочку". Далі натиснути "Почати". Вибрати підставу для оформлення відстрочки. Перевірити та підтвердити персональні дані. Натиснути "Подати запит".

Після цього українцю слід очікувати сповіщення про результат розгляду заявки. Якщо заявку схвалять, то інформація на головній сторінці застосунку. Також вона збережеться в реєстрі Оберіг.

Щодо оформлення в офлайн форматі: документи чоловіки можуть подати у ЦНАПі, де приймуть їхні документи та надішлють до ТЦК. А після розгляду (до 7 – 15 днів) ТЦК видасть паперову версію документа.

Варто наголосити, що сам ЦНАП жодним чином не впливає на рішення про відстрочку. Він лише передає документи до ТЦК, де й ухвалюють таке рішення.

Що ще варто знати щодо мобілізаційних питань

Нагадаємо, що українці можуть скасувати висновок ВЛК, якщо її провели без лабораторних аналізів. Тобто якщо людина пройшла лікарів, але не здавала аналізів, то процедура фактично вважається порушеною.

Також українці можуть долучити до Сил Оборони онлайн – через застосунок Резерв+. Саме там українці можуть подати заявку за вакансіями.