Украинцам могут выплачивать денежное вознаграждение за сданное оружие

Законодатели предлагают гражданским лицам передавать в пользу государства задекларированное оружие, в частности найденное или полученное "огнестрельное оружие". Все потому, что Силы обороны нуждаются в некоторых видах вооружения, боеприпасов, узлов и компонентов. Поэтому, если у людей есть необходимое оружие, то государство может его "выкупить". Об этом говорится в законопроекте №15351.

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Авторы инициативы ссылаются на то, что европейская научная общественность считает, что изъятие нелегального оружия у гражданского населения может способствовать общественной безопасности. Именно там предлагалась схема, по которой гражданам платили бы деньги за сданное оружие.

В контексте Украины такая практика также позволила бы передать армии образцы критически важного вооружения для укрепления обороноспособности.

То есть законопроект предлагает внедрить в законодательство механизм выплаты денежного вознаграждения, если человек захочет сдать государству виды огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, определенные Министерством внутренних дел Украины. Если законопроект поддержат народные депутаты, то такое оружие больше не будет подлежать декларированию.

Таким образом предлагается стимулировать добровольную сдачу оружия, находящегося в незаконном обороте среди населения. Укрепление общественной безопасности авторы также определили в качестве цели законопроекта.

Согласно проекту, для внедрения правовых изменений будут обновлены законы "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" и "О Национальной полиции". Оружие будут принимать органы полиции, которые и будут выплачивать гражданам деньги.

Все законодательные акты должны быть приняты в течение трех месяцев. В них также должны быть указаны источник и размер финансирования.

К слову, согласно действующему законодательству украинцы обязаны сдавать найденное или трофейное оружие. Сначала человек должен заявить о находке в полицию, а затем в течение 24 часов сдать оружие.

В Украине велись дискуссии о легализации огнестрельного оружия

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что вопрос легализации гражданского огнестрельного оружия, в частности короткоствольного, в Украине обсуждается. По его словам, государство рассматривает возможность принятия единого закона с четкой классификацией оружия, обучением граждан и системой контроля, чтобы обеспечить безопасное владение оружием и самозащиту.

Президент Владимир Зеленский высказался по поводу возможного разрешения гражданским лицам владеть оружием, отметив сложность и деликатность этого вопроса. Он подчеркнул, что такие решения должны приниматься с учетом безопасности граждан и государства.

Сторонники идеи легализации считают, что это укрепит безопасность граждан, тогда как противники предупреждают о рисках роста насилия. Эксперты отмечают, что этот вопрос остается на стадии обсуждения и требует отдельного законодательного урегулирования.