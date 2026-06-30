Українцям можуть давати грошову винагороду за здану зброю

Законодавці пропонують цивільним передавати на користь держави задекларовану зброю, зокрема знайдений або отриманий "вогнепал". Усе через те, що Сили оборони потребують деякі види озброєння, боєприпасів, вузлів та складників. Тому якщо в людей є необхідна зброя, то держава може її "викупити". Про це йдеться в законопроєкті №15351.

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Автори ініціативи посилаються на те, що Європейська наукова думка вважає, що вилучення нелегальної зброї у цивільного населення може сприяти громадській безпеці. Саме там пропонувалася схема, за якою громадянам давали б гроші за зброю, яку вони здали.

В контексті України така практика ще дозволила б передати війську зразки критично важливого озброєння, аби посилити обороноздатність.

Тобто законопроєкт пропонує впровадити в право механізм виплати грошової винагороди, якщо людина захоче віддати державі види вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, що визначені Міністерством внутрішніх справ України. Якщо проєкт підтримають народні депутати, то така зброя більше не декларуватиметься.

Таким чином пропонується стимулювати добровільну передачу тієї зброї, що є в незаконному обігу населення. Посилення громадської безпеки автори також визначили в меті законопроєкту.

Відповідно до проєкту, для запровадження правових змін буде оновлено закони "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" та "Про Національну поліцію". Зброю матимуть примати органи поліції, які й платитимуть громадянам гроші.

Усі акти законодавці мають зробити за три місяці. Там також мають вказати джерело та розмір фінансування.

До слова, згідно з чинним законодавством українці мають здати знайдену чи трофейну зброю. Спочатку людина має заявити про знахідку до поліції, а потім протягом 24 годин здати зброю.

В Україні були дискусії про легалізацію вогнепальної зброї

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що питання легалізації цивільної вогнепальної зброї, зокрема короткоствольної, в Україні обговорюється. За його словами, держава розглядає можливість створення єдиного закону з чіткою класифікацією зброї, навчанням громадян і системою контролю, щоб забезпечити безпечне володіння та самозахист.

Президент Володимир Зеленський висловився щодо можливого дозволу цивільним на володіння зброєю, наголосивши на складності та чутливості цього питання. Він підкреслив, що такі рішення мають ухвалюватися з урахуванням безпеки громадян і держави.

Прихильники ідеї легалізації вважають, що це посилить безпеку громадян, тоді як противники застерігають про ризики зростання насильства. Експерти кажуть, що це питання залишається на етапі обговорення і потребує окремого законодавчого врегулювання.