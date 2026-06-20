Свидетели могут привлекаться при составлении завещания

В целом участие свидетелей не является обязательным, но закон предусматривает, что при составлении завещания отдельные лица должны зачитать его вслух и поставить свои подписи. Закон четко определяет, кто может быть свидетелем и для чего они нужны. Об этом рассказали специалисты службы бесплатной юридической помощи.

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Так, привлечение третьих лиц обязательно в тех случаях, когда завещание составляется, а завещатель не может прочитать то, что там написано, из-за физических ограничений. В таком случае это условие является обязательным. Также в случае, когда завещание удостоверяет не нотариус, а другое должностное или служебное лицо, это должно происходить под контролем двух или более посторонних лиц.

Эксперты отмечают, что последний способ и обязательное привлечение свидетелей часто используются при составлении завещания в больнице, госпитале, доме престарелых или для людей с инвалидностью, а также ﻿﻿в поисковой или другой экспедиции и т. п. То есть наличие свидетелей обязательно для составления завещания в соответствии с положениями статьи 1252 Гражданского кодекса Украины.

В то же время не может выступать в качестве свидетеля ﻿﻿нотариус или лицо, удостоверяющее завещание. Также ﻿наследники по завещанию, ﻿﻿члены семьи и близкие родственники наследников не должны выполнять эту функцию, поскольку являются заинтересованными лицами.

Кто может удостоверять завещание, кроме нотариуса?

Если завещание составляется в медицинском учреждении, то право на его удостоверение получает главный врач, его заместитель по медицинской части или дежурный врач этого учреждения.

Если завещание необходимо составить во время плавания на морском или речном судне, ходящем под флагом Украины, то такое право предоставляется капитану.

Согласно закону, завещание лица, находящегося в поисковой или иной экспедиции, может быть удостоверено начальником этой экспедиции.

Завещания военнослужащих в местах, где нет возможности обратиться к нотариусу, должны удостоверяться командиром или начальником части, объединения, учреждения или заведения.

Составление завещания регулируется определенными правилами

Завещание должно быть составлено лично наследодателем в письменной форме с указанием даты и места его удостоверения. Документ удостоверяет нотариус или другое уполномоченное законом лицо. В завещании можно определить любых наследников, распределить имущество между ними или даже лишить отдельных лиц права на наследство, если это не противоречит требованиям закона. Также завещатель имеет право в любой момент изменить или отменить свое завещание.

Право на составление завещания имеют лица, обладающие полной гражданской дееспособностью. Обычно это граждане, достигшие 18 лет. В то же время такое право могут получить и несовершеннолетние, если они обрели полную гражданскую дееспособность раньше в предусмотренных законом случаях.

Существует такое понятие, как секретное завещание. Завещатель самостоятельно составляет текст, помещает его в заклеенный конверт и передает нотариусу для удостоверения. До момента открытия наследства никто не знает, какие именно распоряжения содержатся в документе. После смерти завещателя нотариус вскрывает конверт в присутствии заинтересованных лиц и оглашает содержание завещания.