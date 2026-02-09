Можно ли получить компенсацию, если травмировался из-за гололеда?

В случаях травмирования из-за скользких тротуаров, дороги или придомовые территории ответственность может возлагаться на балансодержателя или владельца участка.

Обязанность обеспечивать безопасное состояние территорий предусмотрена Законом Украины "О благоустройстве населенных пунктов", а право требовать возмещения вреда соответственно нормами Гражданского кодекса Украины.

Интересно! За несоблюдение правил благоустройства для владельцев или балансодержателей территорий предусмотрена административная ответственность. В частности, для граждан штраф может составлять от 340 до 1 360 гривен, а для должностных лиц и предпринимателей от 850 до 1 700 гривен.

Поэтому если человек получил травму из-за гололеда, прежде всего нужно зафиксировать сам факт происшествия. Для этого важно:

обратиться за медицинской помощью и сохранить все медицинские документы, справки, рецепты, а также чеки на лечение;

дополнительно стоит зафиксировать место падения: сделать фото или видео, найти свидетелей или по возможности получить записи с камер видеонаблюдения. Это поможет доказать, что травма произошла именно из-за ненадлежащего состояния территории.

Чтобы получить компенсацию, пострадавшему стоит обратиться к ответственному владельцу или балансодержателю с письменным требованием о возмещении ущерба.

Компенсация может включать расходы на лечение, утраченный доход и моральный ущерб. Если добровольно решить вопрос не удается, его можно урегулировать через суд.

Кто ответственный за очистку от гололеда?

Ответственными за уборку могут быть разные субъекты в зависимости от места происшествия.

За дороги и тротуары общего пользования обычно отвечают коммунальные дорожные службы.

Придомовые территории находятся в зоне ответственности управляющих компаний, ОСМД или управляющих домов. Если речь идет о частной территории, ответственность возлагается на владельца земельного участка или здания.

В то же время узнать, кто именно отвечает за конкретный участок, можно через органы местного самоуправления.

Справочно: За нарушение правил содержания территорий может наступать административная ответственность в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях. В частности, за нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы для граждан и должностных лиц.

