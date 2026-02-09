Чи можна отримати компенсацію, якщо травмувався через ожеледицю?

У випадках травмування через слизькі тротуари, дороги або прибудинкові території відповідальність може покладатися на балансоутримувача або власника ділянки.

Цікаво Бронювання попри розшук: скільки триватиме відстрочка

Обов’язок забезпечувати безпечний стан територій передбачений Законом України "Про благоустрій населених пунктів", а право вимагати відшкодування шкоди відповідно нормами Цивільного кодексу України.

Цікаво! За недотримання правил благоустрою для власників або балансоутримувачів територій передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, для громадян штраф може становити від 340 до 1 360 гривень, а для посадових осіб і підприємців від 850 до 1 700 гривень.

Тому якщо людина отримала травму через ожеледицю, насамперед потрібно зафіксувати сам факт події. Для цього важливо:

звернутися по медичну допомогу та зберегти всі медичні документи, довідки, рецепти, а також чеки на лікування;

додатково варто зафіксувати місце падіння: зробити фото або відео, знайти свідків або за можливості отримати записи з камер відеоспостереження. Це допоможе довести, що травма сталася саме через неналежний стан території.

Щоб отримати компенсацію, потерпілому варто звернутися до відповідального власника або балансоутримувача з письмовою вимогою про відшкодування шкоди.

Компенсація може включати витрати на лікування, втрачений дохід й моральну шкоду. Якщо добровільно вирішити питання не вдається, його можна врегулювати через суд.

Хто відповідальний за очищення від ожеледиці?

Відповідальними за прибирання можуть бути різні суб’єкти залежно від місця події.

За дороги та тротуари загального користування зазвичай відповідають комунальні дорожні служби.

Прибудинкові території перебувають у зоні відповідальності керуючих компаній, ОСББ або управителів будинків. Якщо йдеться про приватну територію, відповідальність покладається на власника земельної ділянки чи будівлі.

Водночас дізнатися, хто саме відповідає за конкретну ділянку, можна через органи місцевого самоврядування.

Довідково: За порушення правил утримання територій може наставати адміністративна відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, за порушення правил благоустрою передбачені штрафи для громадян і посадових осіб.

Які ще компенсації можна отримати в Україні?