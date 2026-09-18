Долг вырос до 58 тысяч гривен

Невероятные проценты по кредиту финансовое учреждение начислило украинцу, который изначально взял микрозайм на сумму 4 800 гривен. В заявлении-анкете, которая была приложением к договору, указывалось, что заемщик должен уплатить 1 440 гривен процентов за 15 дней пользования средствами. Об этом говорится в материалах дела №552/672/23.

Однако в договоре были и другие пункты, предусматривавшие ежедневное увеличение процентной ставки в случае просрочки. В связи с этим финансовая компания, выкупившая долг, обратилась в суд с требованием взыскать с должника 57 834 гривны, из которых более 53 тысяч гривен составляли начисленные проценты.

Суд первой инстанции установил, что заемщик должен вернуть только основную сумму кредита в размере 4 800 гривен и 1 440 гривен процентов. Апелляционный суд, напротив, поддержал финансовое учреждение.

Пришлось обратиться в Верховный Суд, чтобы он разъяснил, где заканчиваются возражения ответчика и должен ли он подавать собственный иск.

Верховный Суд прямо отступил от прежнего правового подхода, согласно которому при рассмотрении иска о взыскании кредитной задолженности суд мог оценивать, не являются ли проценты непропорционально большими и соответствуют ли они принципам справедливости, добросовестности и разумности даже без отдельного требования заемщика об оспаривании соответствующего условия договора,

– пояснил адвокат Тарас Пидодвирный.

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Каким было решение ВС

Объединенная палата Кассационного гражданского суда отменила решение апелляционного суда и оставила в силе вердикт первой инстанции. Судьи подчеркнули, что если заявление-анкета и договор содержат разные подходы к определению процентов, возникает двусмысленность.

Противоречие кредитных документов сыграло ключевую роль. Так было установлено, что судьи могут отменять чрезмерно начисленные проценты по кредиту, если:

условие договора нечетко сформулировано или двусмысленно, и суд может самостоятельно истолковать его в пользу потребителя;

условие понятно, но потребитель считает его несправедливым, однако для этого требуется соответствующее исковое требование;

условие является ничтожным в соответствии с законом.

Ограничения ставок не распространяются на старые договоры

Также Верховный Суд разъяснил применение новых норм законодательства о предельных процентных ставках. Законодательные ограничения максимальной дневной ставки не распространяются на договоры, заключенные в 2021 году, если их срок не продлевался после 24 декабря 2023 года.

Благодаря этому решению устанавливается четкая судебная практика. При рассмотрении дел о расхождениях между начисленными штрафными процентами и суммой, указанной в анкете, суд должен вставать на сторону заемщика.

Напомним, что погашать кредит следует своевременно в соответствии с договором, чтобы не возникали незапланированные дополнительные выплаты. Если нет возможности погасить долг, то человек может воспользоваться механизмом реструктуризации долга.

Это позволяет изменить условия кредита, чтобы заемщик мог их выполнить, и при этом не требует списания долга. Банк может уменьшить ежемесячный платеж, изменить даты оплаты, продлить срок кредита или предоставить кредитные каникулы, если должник предоставит обоснованные причины финансовых трудностей.