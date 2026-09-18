Борг виріс до 58 тисяч гривень

Захмарні відсотки за кредитом фінансова установа нарахувала українцю, який спочатку взяв мікропозику на суму 4 800 гривень. У заяві-анкеті, яка була додатком до угоди, зазначалося, що позичальник має сплатити 1 440 гривень відсотків за 15 днів користування коштами. Про це йдеться в матеріалах справи №552/672/23.

Проте в договорі існували інші пункти, що передбачали щоденне збільшення процентної ставки у разі прострочення. Через це фінансова компанія, яка викупила борг, звернулася до суду з вимовою стягнути з боржника 57 834 гривні, з яких понад 53 тисячі гривень – це були нараховані проценти.

Суд першої інстанції встановив, що позичальник повинен повернути лише тіло кредиту у розмірі 4 800 гривень та 1 440 гривень відсотків. Апеляція натомість підтримала фінустанову.

До Верховного Суду довелося звертатися, аби він пояснив, де закінчуються заперечення відповідача та чи має він подавати власний позов.

Верховний Суд прямо відступив від попереднього правового підходу, за яким при розгляді позову про стягнення кредитної заборгованості суд міг оцінювати, чи не є проценти непропорційно великими та чи відповідають вони принципам справедливості, добросовісності й розумності навіть без окремої вимоги позичальника про заперечення відповідної умови договору,

– пояснив адвокат Тарас Підодвірний.

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Яким було рішення ВС

Об'єднана палата Касаційного цивільного суду скасувала рішення апеляційного суду та залишила в силі вердикт першої інстанції. Судді наголосили, що якщо заява-анкета та договір містять різні підходи до визначення відсотків, виникає двозначність.

Суперечність кредитних документів зіграла ключову роль. Так було встановлено, що судді можуть скасовувати надмірно нараховані відсотки за кредитом, якщо:

умова договору нечітка або двозначна й суд може самостійно витлумачити її на користь споживача;

умова зрозуміла, але споживач вважає її несправедливою, але для цього потрібна відповідна позовна вимога;

умова є нікчемною згідно з законом.

Обмеження ставок не діють на старі угоди

Також Верховний Суд роз'яснив застосування нових норм законодавства про граничні відсоткові ставки. Законодавчі обмеження максимальної денної ставки не поширюються на договори, укладені у 2021 році, якщо їхній строк не продовжували після 24 грудня 2023 року.

Завдяки цьому рішенню встановлюється чітка судова практика. Коли розглядаються справи про розбіжності між нарахованими штрафними відсотками та сумою в анкеті, то суд має ставати на бік позичальника.

Нагадаємо, що сплачувати кредит варто вчасно відповідно до договору, щоб не виникало незапланованих додаткових виплат. Якщо немає змоги погасити борг, то людина може скористатися механізмом реструктуризації боргу.

Це дозволяє змінити умови кредиту, щоб позичальник міг їх виконати, й при цьому не потребує списання боргу. Банк може зменшити щомісячний платіж, змінити дати оплати, подовжити строк кредиту або надати кредитні канікули, якщо боржник надасть обґрунтовані причини фінансових труднощів.