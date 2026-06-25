Какие нормы пересмотрел Конституционный суд?

Согласно действующему законодательству, за ряд военных преступлений, в совершении которых подозреваются военнослужащие в особый период, предусмотрено исключительно содержание под стражей. Такая норма искажает суть правосудия, считают в Конституционном Суде Украины.

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В частности, специалисты считают, что обязательную меру пресечения в виде содержания под стражей нельзя применять в отношении военнослужащих, которые

совершили неповиновение или не выполнили приказ;

самовольно покинули воинскую часть или совершили дезертирство;

самовольно покинули поле боя или отказались применять оружие.

При подозрении или обвинении в таких преступлениях суд не мог выносить решение о залоге, домашнем аресте или личном обязательстве, а должен был применять только содержание под стражей.

Однако Второй сенат Конституционного Суда Украины вынес решение по конституционной жалобе Сергея Гнездилова. В результате это предписание должно утратить силу, поскольку оно противоречит Конституции.

Юридические споры по этому вопросу возникали уже не раз. Судьи ссылаются на статью 29 Конституции. Она гарантирует, что каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. То есть нельзя лишить человека свободы, если на это нет законных оснований.

Часть 2 этой статьи требует, чтобы содержание под стражей могло осуществляться только на основании мотивированного решения суда и только на основаниях и в порядке, определенных законом.

Нынешние нормы определения меры пресечения за военные преступления действуют только во время военного положения, а потому в целом не обеспечивают требование наличия мотивированного судебного решения.

Также в Конституционном Суде добавили, что положение Уголовно-процессуального кодекса нарушает и другие статьи Основного закона.

Поэтому отметим, что применение исключительно содержания под стражей в отношении определенных категорий военнослужащих может нарушать принципы равенства, человеческого достоинства, права на свободу и полноценного судебного рассмотрения вопроса о мере пресечения в каждом конкретном деле. Именно из-за этого решения о содержании под стражей часто обжаловались. Теперь эта норма будет исключена из кодекса.

Содержание человека под стражей без суда невозможно

Ранее Конституционный Суд постановил, что во время военного положения содержание человека под стражей может быть незаконным, если его продлевают лишь на основании формальной ссылки на "невозможность проведения подготовительного судебного заседания".

Соответствующая статья УПК позволяет содержать лицо под стражей до двух месяцев при таких условиях, но не содержит четких причин или критериев, когда именно заседание невозможно провести. По мнению судей, такая неопределенность может нарушать право человека на свободу и личную неприкосновенность.