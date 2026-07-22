Почему Минобороны отказало

Сына истцов мобилизовали в армию в апреле 2022 года. После этого он служил водителем в воинской части, пишет "Судебно-юридическая газета".

В июне того же года военнослужащий погиб в дорожно-транспортном происшествии, находясь в краткосрочном отпуске.

Когда родители обратились за единовременной денежной помощью, комиссия Минобороны отказала им по двум причинам:

заявители якобы пропустили трехлетний срок обращения;

смерть военнослужащего, по мнению ведомства, стала следствием нарушения правил дорожного движения.

Тогда родители решили обжаловать решение Минобороны в суде.

Что решил суд

В ходе рассмотрения дела суд установил, что заявление о назначении помощи родители подали еще в мае 2025 года, то есть уложились в предусмотренный законом трехлетний срок.

Однако после первоначального рассмотрения документы вернули на доработку, а повторно их направили в Минобороны уже после устранения недостатков. Суд отметил, что такая задержка возникла из-за административной процедуры, а не по вине заявителей.

Суд обратил внимание на то, что истечение трехлетнего срока на момент окончательного рассмотрения документов не означает утрату права на выплату, если люди обратились своевременно.

Было ли административное правонарушение

Второй аргумент Минобороны суд также не поддержал.

В ходе рассмотрения было установлено, что:

уголовное производство по ДТП было прекращено в связи с отсутствием состава преступления;

протокол об административном правонарушении в отношении погибшего не составлялся;

специальное расследование подтвердило, что смерть связана с прохождением военной службы.

Центральная военно-медицинская комиссия также признала полученные травмы связанными с прохождением военной службы.

Что постановил суд

Черкасский окружной административный суд полностью удовлетворил иск родителей погибшего. Он признал незаконным решение комиссии Министерства обороны об отказе в выплате и обязал назначить родителям единовременную денежную помощь.

Отдельно суд взыскал с Минобороны по 1331,20 гривны судебного сбора в пользу каждого из истцов.

Напомним, недавно вдова военнослужащего также отстояла право на выплаты после смерти мужа. Но в том случае Минобороны отказалось предоставлять помощь из-за расхождений в персональных данных погибшего и его родителей.