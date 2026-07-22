Чому Міноборони відмовило

Сина позивачів мобілізовували до лав армії у квітні 2022 року. Після цього він служив водієм у військовій частині, пише Судово-юридична газета.

У червні того ж року захисник загинув у дорожній аварії, перебуваючи у короткостроковій відпустці.

Коли батьки звернулися по одноразову грошову допомогу, комісія Міноборони відмовила їм з двох причин:

заявники нібито пропустили трирічний термін звернення;

смерть військового, на думку відомства, стала наслідком порушення правил дорожнього руху.

Тоді батьки вирішили оскаржити рішення Міноборони у суді.

Що вирішив суд

Під час розгляду справи суд встановив, що заяву про призначення допомоги батьки подали ще у травні 2025 року, тобто вклалися у передбачений законом трирічний термін.

Однак після первинного розгляду документи повернули на доопрацювання, а повторно їх направили до Міноборони вже після усунення недоліків. Суд зазначив, що така затримка виникла через адміністративну процедуру, а не з вини заявників.

Суд звернув увагу, що завершення трирічного терміну на момент остаточного розгляду документів не означає втрату права на виплату, якщо люди звернулися своєчасно.

Чи було адміністративне правопорушення

Другий аргумент Міноборони суд також не підтримав.

Під час розгляду встановили, що:

кримінальне провадження щодо ДТП закрили через відсутність складу злочину;

протокол про адміністративне правопорушення стосовно загиблого не складався;

спеціальне розслідування підтвердило, що смерть пов'язана з проходженням військової служби.

Центральна військово-лікарська комісія також визнала отримані травми пов'язаними з проходженням військової служби.

Що постановив суд

Черкаський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов батьків загиблого. Він визнав незаконним рішення комісії Міністерства оборони про відмову у виплаті та зобов'язав призначити батькам одноразову грошову допомогу.

Окремо суд стягнув із Міноборони по 1331,20 гривні судового збору на користь кожного з позивачів.

Нагадаємо, нещодавно вдова військового також відстояла право на виплати після смерті чоловіка. Але в тому разі Міноборони відмовилося надавати допомогу через розбіжності в персональних даних загиблого та його батьків.