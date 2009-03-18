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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Легальна евтаназія

Фінансові ринки 10:01, 18 березня 2009 226

Евтаназію дозволили у ще одній країні Євросоюзу.

Люксембург став третьою після Бельгії та Нідерландів країною-членом ЄС, у якій легалізували так звану “добровільну смерть”. Після офіційної публікації набув чинності закон, відповідно до якого допомога померти невиліковно-хворим пацієнтам не нестиме за собою кримінальної відповідальності для лікарів.Проти узаконення “добровільної смерті” категорично виступав герцог Анрі. Монарх відмовився підписувати прийнятий парламентом закон про евтаназію, мотивувавши це тим, що він суперечить традиційним християнським цінностям. У результаті у листопаді минулого року парламент обмежив повноваження Герцога - відтак депутати скасували положення про те, що закон набуває чинності лише після його підписання Великим Герцогом. Зазначимо, серед країн ЄС евтаназія дозволена також у Нідерландах та Бельгії. У Швейцарії тим часом лікар може допомогти смертельно-хворому пацієнту померти, але Пацієнт повинен ввести собі смертельний препарат власноруч.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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