18:59
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Легальні мобільники

13:14, 25 березня 2009 172

НКРЗ ввела новий порядок ввезення і реалізації мобільників.

В Україні запроваджено новий порядок імпорту і реалізації мобільників. Національна комісія з регулювання зв'язку створила єдиний реєстр легально ввезених стільникових телефонів, і вже незабаром мобільні оператори муситимуть вживати заходи проти абонентів, чиї пристрої не значитимуться у цьому реєстрі, пише видання "Комерсант-Україна".Рішення НКРЗ передбачає, що імпортери протягом 10 днів після ввезення партії мобільників, будуть зобов'язані надавати Держцентру радіочастот інформацію про унікальний ідентифікаційний номер телефону. Він присвоюється пристроям на заводі і при кожному включенні передається в мережу мобільного оператора.Зауважимо, без надання митних документів, оформлених належним чином, дозвіл на реалізацію телефонів отримати буде неможливо. Крім того, до 30 вересня поточного року, оператори мобільного зв’язку повинні надати Держцентру радіочастот інформацію про ідентифікаційні номери пристроїв, якими користуються їхні абоненти - їх внесуть у реєстр і таким чином легалізують. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 25 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 456
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
234
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1425
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1294
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 550
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук