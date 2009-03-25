Легальні мобільники

НКРЗ ввела новий порядок ввезення і реалізації мобільників.

В Україні запроваджено новий порядок імпорту і реалізації мобільників. Національна комісія з регулювання зв'язку створила єдиний реєстр легально ввезених стільникових телефонів, і вже незабаром мобільні оператори муситимуть вживати заходи проти абонентів, чиї пристрої не значитимуться у цьому реєстрі, пише видання "Комерсант-Україна".Рішення НКРЗ передбачає, що імпортери протягом 10 днів після ввезення партії мобільників, будуть зобов'язані надавати Держцентру радіочастот інформацію про унікальний ідентифікаційний номер телефону. Він присвоюється пристроям на заводі і при кожному включенні передається в мережу мобільного оператора.Зауважимо, без надання митних документів, оформлених належним чином, дозвіл на реалізацію телефонів отримати буде неможливо. Крім того, до 30 вересня поточного року, оператори мобільного зв’язку повинні надати Держцентру радіочастот інформацію про ідентифікаційні номери пристроїв, якими користуються їхні абоненти - їх внесуть у реєстр і таким чином легалізують.