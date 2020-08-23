Прапор – це символ українського народу. День Державного Прапора України кожного року відзначається 23 серпня. Чому важливе це свято та які значимі події не обійшлись без стягу – читайте в нашому матеріалі.

Сьогодні Україна відзначає День Державного Прапора. Цікаво, що перша письмова згадка про синьо-жовтий стяг була у 1410 році, зазначає 24 канал.

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Де та як відзначився український прапор

Освячений прапор уперше замайорів перед будівлею Київської мерії у 1990 році.



Підняття українського прапора на флагштоку Києва / Фото: history.archiv.ua

Після проголошення незалежності України до парламенту урочисто внесли синьо-жовтий стяг. Це сталось 24 серпня у 1991 році.

Цей прапор до сьогодні зберігається під склом у фоє Верховної Ради, як реліквія.



У Верховну Раду занесли прапор як знак незалежності України / Скріншот з відео

У 1997 році Леонід Каденюк розгорнув український прапор на борту шатлу "Колумбія". Це було вперше в історії нашої держави!



Прапор розгорнули на орбіті / Фото: history.archiv.ua

У Ленінграді (сьогодні Санкт-Петербург) фани харківського "Металіста" у 1989 році з'явилися з синьо-жовтим стягом на полі стадіону.



Символічний футбольний матч / Скріншот з відео

Під час Революції Гідності український стяг був невід'ємною атрибутикою протестувальників. Він підтримував бойовий дух українців.



Прапор – це символ українського народу / Фото: Getty images

А у 2014 році на відомій сталінській висотці у Москві вивісили український прапор. Крім того, перефарбували зірку у синьо-жовті кольори.



Над Москвою замайорів український прапор / Фото: Ілля Варламов

Бої за Донецький аеропорт стали одними з найзапекліших у війні на Сході України. Українські захисники змогли підняти прапор на вишці аеропорту.



Прапор на вишці Донецького аеропорту / Фото: censor.net.ua



Прапор на вишці аеропорту в Донецьку

Українські захисники зайняли Золоте-4 на Донбасі, на честь цього був вивішений український прапор. Це сталось через 4 роки після початку війни, у 2018 році.

Захисники зайняли Золоте-4 через 4 роки війни / Скріншот з відео

Над анексованим Кримом замайорів величезний синьо-жовтий стяг.



Синьо-жовтий стяг над Кримом / Фото: Сергій Савченко

Також прапор України здійнявся в небо й над Донецьком. Бойовики обстрілювали його протягом 20 хвилини.



Український прапор над Донецьком / Фото: Влад Іванов