Легендарні кадри з українським прапором: вражаючі фото
Прапор – це символ українського народу. День Державного Прапора України кожного року відзначається 23 серпня. Чому важливе це свято та які значимі події не обійшлись без стягу – читайте в нашому матеріалі.
Сьогодні Україна відзначає День Державного Прапора. Цікаво, що перша письмова згадка про синьо-жовтий стяг була у 1410 році, зазначає 24 канал.
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Де та як відзначився український прапор
Освячений прапор уперше замайорів перед будівлею Київської мерії у 1990 році.
Підняття українського прапора на флагштоку Києва / Фото: history.archiv.ua
Після проголошення незалежності України до парламенту урочисто внесли синьо-жовтий стяг. Це сталось 24 серпня у 1991 році.
Цей прапор до сьогодні зберігається під склом у фоє Верховної Ради, як реліквія.
У Верховну Раду занесли прапор як знак незалежності України / Скріншот з відео
У 1997 році Леонід Каденюк розгорнув український прапор на борту шатлу "Колумбія". Це було вперше в історії нашої держави!
Прапор розгорнули на орбіті / Фото: history.archiv.ua
У Ленінграді (сьогодні Санкт-Петербург) фани харківського "Металіста" у 1989 році з'явилися з синьо-жовтим стягом на полі стадіону.
Символічний футбольний матч / Скріншот з відео
Під час Революції Гідності український стяг був невід'ємною атрибутикою протестувальників. Він підтримував бойовий дух українців.
Прапор – це символ українського народу / Фото: Getty images
А у 2014 році на відомій сталінській висотці у Москві вивісили український прапор. Крім того, перефарбували зірку у синьо-жовті кольори.
Над Москвою замайорів український прапор / Фото: Ілля Варламов
Бої за Донецький аеропорт стали одними з найзапекліших у війні на Сході України. Українські захисники змогли підняти прапор на вишці аеропорту.
Прапор на вишці Донецького аеропорту / Фото: censor.net.ua
Прапор на вишці аеропорту в Донецьку
Українські захисники зайняли Золоте-4 на Донбасі, на честь цього був вивішений український прапор. Це сталось через 4 роки після початку війни, у 2018 році.
Захисники зайняли Золоте-4 через 4 роки війни / Скріншот з відео
Над анексованим Кримом замайорів величезний синьо-жовтий стяг.
Синьо-жовтий стяг над Кримом / Фото: Сергій Савченко
Також прапор України здійнявся в небо й над Донецьком. Бойовики обстрілювали його протягом 20 хвилини.
Український прапор над Донецьком / Фото: Влад Іванов