Легковик врізався у бетоновоз на Львівщині: 5 потерпілих, в тому числі дівчина-підліток

Удень 3 серпня у Львівській області на автодорозі Червоноград – Броди неподалік села Поздимир Радехівського району сталася ДТП за участю легковика Volkswagen і бетоновоза КамАЗ. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження зазнали водій і чотири пасажири першого автомобіля, в тому числі й 14-річна дівчина.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen, 27-річний житель Буського району, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з бетоновозом КамАЗ.

Зазначається, що у результаті постраждали водій і чотири пасажири легковика, серед яких і 14 - річна дівчинка, натомість водій вантажівки не постраждав. Наразі лікарі уточнюють діагнози потерпілим.

Триває встановлення обставини події та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що на Сумщині зіткнулися дві вантажівки MAN, внаслідок чого водій однієї із них загинув.