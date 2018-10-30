Лень набрал 8 очків у провальному матчі "Атланти", Михайлюк знову не зіграв

"Атланта" центрового збірної України Олексія Леня програла "Філадельфії". Українець зіграв 14:30. Також захисник збірної України Святослав Михайлюк не виходив на майданчик у матчі "Лейкерс" проти "Міннесоти".

За цей час Лень набрав 8 очок, 2 підбирання, 1 перехоплення та зробив одну втрату. Українець реалізував 3 з 5 кидків з гри (1 з 2 триочкових) і 1 з 2 штрафних, а його показник корисності склав "-12" пунктів.

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"Атланта" поступилася "Філадельфії" з рахунком 92:113 і програла четвертий з шести матчів на старті сезону.



У свою чергу Святослав Михайлюк випав з ротації команди після повернення з дискваліфікації Брендона Інгрема і на паркет не виходив. Не допоміг Михайлюку і той факт, що протягом усього матчу рахунок був дуже близький, тому Люк Уолтон не зміг собі дозволити випустити на паркет новачків.

"Лос-Анджелес Лейкерс" не змогли переграти "Міннесоту" з рахунком 120:124. Це п'ята поразка "Лос-Анджелеса" в стартових семи матчах сезону і команда займає четверте місце в Тихоокеанському дивізіоні.

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