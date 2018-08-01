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Lenovo планує випустити перший смартфон із підтримкою 5G

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Lenovo планує випустити перший смартфон із підтримкою 5G
Lenovo планує випустити перший смартфон із підтримкою 5G / Фото з вільних джерел

Першим смартфоном, який отримає підтримку мережі п'ятого покоління стане пристрій від Lenovo. Таку заяву зробив віце-президент китайської компанії Чан Чен в соціальній мережі Weibo.

Про це повідомляє Mysmartprice.

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За словами керівника компанії Lenovo, майбутня новинка отримає високопродуктивний процесор, який ще навіть не був анонсований.

Топ-менеджер відмовився розкривати будь-які подробиці про майбутній флагман, за винятком того, що його апаратну основу складе чіпсет Snapdragon 855. Очікується, що саме він разом з оновленим модемом нового покоління зможе забезпечити роботу смартфону на швидкостях 5G.

Як Lenovo обдурила своїх фанатів

Це далеко не перша претензія Lenovo на випуск смартфона з категорії "найперший". Раніше в цьому році виробник заявив, що готується представити перший по-справжньому безрамковий апарат без виїмки з 4 ТБ вбудованої пам'яті і здатністю працювати до 45 діб без підзарядки.

Lenovo Z5
Lenovo Z5 не отримав обіцяного абсолютно безрамкового екрану

На ділі обіцяна новинка виявилася прохідною моделлю. Можна навіть сказати, що пристрій не отримав нічого з того, що обіцяв виробник. Lenovo перехитрила своїх клієнтів, замінивши 4-терабайтний накопичувач на зовнішню Time Machine, а безрамковий дисплей – екраном з "монобровою".

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Теги: Техно Смартфони Lenovo
Джерело: 24 Канал
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