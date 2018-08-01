Lenovo планує випустити перший смартфон із підтримкою 5G

Першим смартфоном, який отримає підтримку мережі п'ятого покоління стане пристрій від Lenovo. Таку заяву зробив віце-президент китайської компанії Чан Чен в соціальній мережі Weibo.

Про це повідомляє Mysmartprice.

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За словами керівника компанії Lenovo, майбутня новинка отримає високопродуктивний процесор, який ще навіть не був анонсований.

Топ-менеджер відмовився розкривати будь-які подробиці про майбутній флагман, за винятком того, що його апаратну основу складе чіпсет Snapdragon 855. Очікується, що саме він разом з оновленим модемом нового покоління зможе забезпечити роботу смартфону на швидкостях 5G.

Як Lenovo обдурила своїх фанатів

Це далеко не перша претензія Lenovo на випуск смартфона з категорії "найперший". Раніше в цьому році виробник заявив, що готується представити перший по-справжньому безрамковий апарат без виїмки з 4 ТБ вбудованої пам'яті і здатністю працювати до 45 діб без підзарядки.



Lenovo Z5 не отримав обіцяного абсолютно безрамкового екрану

На ділі обіцяна новинка виявилася прохідною моделлю. Можна навіть сказати, що пристрій не отримав нічого з того, що обіцяв виробник. Lenovo перехитрила своїх клієнтів, замінивши 4-терабайтний накопичувач на зовнішню Time Machine, а безрамковий дисплей – екраном з "монобровою".

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