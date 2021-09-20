"Як стало відомо зараз – мабуть, Гео Лерос брав гроші за інсценування підпалу свого авто і в цілому за "мочилово" влади в офісі бізнесмена і мецената Ігоря Воронова.

В інтерв'ю "КП в Україні" Воронов визнав, що саме у нього Лерос просив ці кошти.

"Продовження серіалу, про який я вже писав... За словами Воронова, спершу нардеп брав гроші під приводом створення музею сучасного мистецтва. А потім розмова прямо зайшла про "гроші на політику". Бізнесмен навіть зізнався, що мова йшла про "чорну замовну кампанію проти влади", – повідомив він.

Хурсін припустив, що Ігор Воронов всерйоз злякався після появи відео з Леросом, який брав гроші на підпав свого авто, щоб потім звинуватити в цьому владу.

"І тепер він готовий здати прохача з потрохами – заявляє, що "готовий підтвердити це правоохоронним органам". І тут важливо підкреслити, що ЗМІ раніше писали про зв'язки Воронова і Лероса. І хоча тепер меценат заявляє, що розірвав усі зв'язки з нардепом невдовзі після початку нападок того на владу, тобто, влітку 2020 року, але їх разом засікли ЗМІ на відпочинку в листопаді того ж року. Очевидно, що Воронов не хоче стати співучасником Лероса і поспішно намагається себе обілити. Зрозуміло, що інтерв'ю з ним, завуальоване під тему мистецтва, але з чіткими меседжами щодо Лероса, з'явилося саме зараз не просто так... Тепер слідство має розплутати цей клубок, щоб зрозуміти, яка насправді роль всіх його фігурантів у скандалі з хабарами нардепу, підпалами автомобілів і безпідставними звинуваченнями", – резюмував Євген Хурсін.

Що сказав Воронов

"У нас було ще пару зустрічей, досить дивних. Але мова вже йшла не про музей, Гео просив у мене "дати грошей на політику". Я розумів, що мова йде саме про дискредитацію і очорнення влади. Причому про абсолютно притягнуту за вуха і придуману дискредитацію... Готовий підтвердити це правоохоронним органам, якщо буде потрібно".

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