Роман Лещенко про закон 3656: Нормальне оподаткування, детінізація і боротьба зі "скрутками" в комплексі принесуть $1 мільярд.

Детінізація в агропромисловому секторі, комплексне оподаткування і боротьба з так званими "скрутками" можуть забезпечити до $1 млрд додаткових бюджетних надходжень вже в 2021 році. Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко з трибуни Верховної Ради, коментуючи зниження ставки ПДВ для аграрної сировини з 20% до 14%.

"Однозначно потрібно оподатковувати кожен гектар української землі. Однозначно потрібно закривати питання "скруток". Ми бачимо потенціал... не менше 1 млрд доларів прямих надходжень до держбюджету в частині оподаткування землі, в частині боротьби з відшкодуванням ПДВ через схемні податкові кредити і компанії-одноденки, а також за рахунок детінізації через аграрний реєстр, де кожен буде легалізований і буде платити податки", – сказав Роман Лещенко.

Нагадаємо, законопроект № 3656 про зниження ПДВ до 14% був прийнятий у другому читанні 17 грудня. Він торкнеться окремих категорій агропродукції, яка реалізується переробникам, а не кінцевому споживачеві: велика рогата худоба і живі свині, кози, вівці, незбиране молоко, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, суріпки, ріпаку, соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур.

Пропорційно зі ставкою ПДВ в операціях із зерновими та олійними знизиться і розмір відшкодування ПДВ експортерам з держбюджету. Разом з тим в рази скоротяться ризики втрат від шахрайських схем з мінімізації податкових зобов'язань, – так званих "скруток". Закон покликаний зробити такі махінації економічно невигідними, стимулювати детінізацію, збільшення виробництва і переробки агропродукції в Україні.

При цьому зниження ПДВ не вдарить по малому і середньому виробнику агропродукції. Навпаки, це знизить податкове навантаження на аграріїв, які працюють легально і чесно платять податки. Аграрні асоціації і самі фермери позитивно зустріли такі зміни: зниження ПДВ дозволить виробникам збільшити обігові кошти і швидше оговтатися від втрат, пов'язаних з пандемією COVID-19 і посухою, яка спостерігалася в Україні в літньо-осінній період.