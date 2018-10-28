"Лейкерс" знову програли "Сан-Антоніо", Михайлюк відзначився промахом у матчі: відео

"Лос-Анджелес Лейкерс" вдруге за тиждень зіграли з "Сан-Антоніо". Тільки цього разу матчі відбувся на виїзді. Хоча команда Святослава Михайлюка знову зазнала поразки.

Хоча початок зустрічі не передбачав, що "Лейкерс" зазнають поразки. Вони вийшли вперед завдяки трьохочковому, згодом у першій чверті їх перевага досягла 10 очок, а на перерву вони пішли за +7 – 29:36.

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Продовжили гості домінувати і у другій чверті. Особливо коли досягли переваги у +14. Та втримати її не зуміли – 54:60.

Третя чверть скоріше нагадувала гойдалки. "Сан-Антоніо" вдалося зрівняти рахунок, "Лейкерс" невдовзі відірватися на 11 очок. А на перерву перед останньою чвертю команди пішли за мінімальної переваги "Лейкерс" 87:88.

У четвертій чверті господарям майданчика вперше у матчі вдалося вийти вперед. А згодом свою перевагу "шпори" не відпустили. У підсумку 110:106.

Сан-Антоніо – Лейкерс 110:106 (29:36, 25:24, 33:38, 23:18)

Щодо Святослава Михайлюка, то він провів на паркеті менше двох хвилин. Всім, чим відзначився українець – це невдала спроба закинути трьохочковий. Жодних набраних очок, передач чи підборів. У підсумку його результативність склала -3.

За "Лейкерс" у цьому матчі найбільше відпрацьовував ЛеБрон Джеймс, який оформив дабл-дабл – 35 набраних очок та 11 підбирань. У той час як у "Сан-Антоніо" одразу троє гравців набрали дабл-дабл – ДеМар ДеРозан (30 очок, 12 підбирань) , Руді Гей (16 очок, 10 підбирань)та Пау Газоль (11 очок, 12 підбирань).

Відео моментів матчу "Лейкерс" – "Сан-Антоніо"