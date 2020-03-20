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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      Лежачий пікет, побитий водій: в Одесі знову штурмують транспорт – фото

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      Одесити продовжують нищити транспорт і бити водіїв / 24tv.ua

      Через пандемію коронавірусу в Україні ввели обмеження на громадський транспорт. Одесити не погоджуються з правилами карантину і продовжують погрожувати водіями та перекривати рух транспорту.

      На вулиці Новощепний ряд в Одесі у трамвай не пустили чоловіка без маски. На знак протесту він влаштував лежачий пікет на рейках.

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      У мережі поширили світлину з назвою "Одиночний пікет проти карантину".


      Лежачий пікет на рейках в Одесі / Фото: Фейсбук

      Пенсіонерка з Одеси була незадоволена тим, що не потрапила до тролейбуса №12. Тому вона напала на жінку-водія, побила її та втекла з місця злочину.

      В Одесі продовжують їздити забиті трамваї, а люди досі нападають на водіїв за відмову / Фото: Думська / Фейсбук

      Які обмеження передбачає карантин в Україні?– Не працюють навчальні заклади та дитсадтки.
      – Закриті всі розважальні заклади, ТРЦ, салони краси. Працюють лише продуктові магазини, аптеки, поштові відділення, банки та АЗС.
      – Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа та залізничне сполучення.
      – З 18 березня в Україні зупинили залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення. У містах в транспорті може їздити до 10 людей. Деякі міста зовсім зупинил рух громадського транспорту.
      – Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.


      Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Транспорт Новини Одеси
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