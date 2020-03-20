Лежачий пікет, побитий водій: в Одесі знову штурмують транспорт – фото

Через пандемію коронавірусу в Україні ввели обмеження на громадський транспорт. Одесити не погоджуються з правилами карантину і продовжують погрожувати водіями та перекривати рух транспорту.

На вулиці Новощепний ряд в Одесі у трамвай не пустили чоловіка без маски. На знак протесту він влаштував лежачий пікет на рейках.

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У мережі поширили світлину з назвою "Одиночний пікет проти карантину".



Лежачий пікет на рейках в Одесі / Фото: Фейсбук

Пенсіонерка з Одеси була незадоволена тим, що не потрапила до тролейбуса №12. Тому вона напала на жінку-водія, побила її та втекла з місця злочину.

В Одесі продовжують їздити забиті трамваї, а люди досі нападають на водіїв за відмову / Фото: Думська / Фейсбук

Які обмеження передбачає карантин в Україні?– Не працюють навчальні заклади та дитсадтки.

– Закриті всі розважальні заклади, ТРЦ, салони краси. Працюють лише продуктові магазини, аптеки, поштові відділення, банки та АЗС.

– Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа та залізничне сполучення.

– З 18 березня в Україні зупинили залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення. У містах в транспорті може їздити до 10 людей. Деякі міста зовсім зупинил рух громадського транспорту.

– Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.



Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

