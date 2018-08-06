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LG представила недорогий смартфон Q8 (2018) зі стилусом

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LG Q8 (2018) зі стилусом
LG Q8 (2018) зі стилусом / prostotech.com

6 серпня компанія LG офіційно випустила смартфон LG Q8 (2018), як дешевший варіант топового смартфона V35 ThinQ. Цікаво, що пристрій отримав великий FullVision дисплей на 6,2-дюйми і він доступний із вбудованим стилусом.

Про це повідомляє prostotech.com.

Q8 (2018)працює на чіпсеті Snapdragon 450, який поставляється з 8-ядерним процесором з тактовою частотою 1,8 ГГц. Смартфон отримав 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті.

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Пристрій отримав 5-мегапіксельну селфі-камеру з ширококутним об’єктивом, при цьому основна камера має лише один модуль, роздільною здатністю 16 Мп.

Телефон має підтримку USB-C, Bluetooth і всі сучасні стандарти Wi-Fi 802.11. Крім того, є 3,5-мм аудіороз'єм. Пристрій отримав захист сертифікації IP68 та MIL-STD 810G. Ємність батареї Q8 (2018) – 3 300 мАг.

LG Q8 (2018) зі стилусом

Смартфон LG Q8 (2018) зі стилусом

Його вартість становить 480 доларів або 415 євро (12 800 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

 

Теги: Техно Смартфони LG
Джерело: 24 Канал
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