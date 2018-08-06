LG представила недорогий смартфон Q8 (2018) зі стилусом

6 серпня компанія LG офіційно випустила смартфон LG Q8 (2018), як дешевший варіант топового смартфона V35 ThinQ. Цікаво, що пристрій отримав великий FullVision дисплей на 6,2-дюйми і він доступний із вбудованим стилусом.

Про це повідомляє prostotech.com.

Q8 (2018)працює на чіпсеті Snapdragon 450, який поставляється з 8-ядерним процесором з тактовою частотою 1,8 ГГц. Смартфон отримав 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Читайте також: Смартфон Samsung Galaxy J8 2018 надійшов у продаж в Україні: ціна новинки

Пристрій отримав 5-мегапіксельну селфі-камеру з ширококутним об’єктивом, при цьому основна камера має лише один модуль, роздільною здатністю 16 Мп.

Телефон має підтримку USB-C, Bluetooth і всі сучасні стандарти Wi-Fi 802.11. Крім того, є 3,5-мм аудіороз'єм. Пристрій отримав захист сертифікації IP68 та MIL-STD 810G. Ємність батареї Q8 (2018) – 3 300 мАг.

Смартфон LG Q8 (2018) зі стилусом

Його вартість становить 480 доларів або 415 євро (12 800 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно