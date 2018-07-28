LG розробляє смартфон, майже вдвічі дорожчий за iPhone X
Компанія LG планує випустити смартфон, який буде коштувати 1790 доларів (46 800 гривень).Це буде лімітована версія V35 Signature Edition.
Про це повідомляє Asiae.
До слова, iPhone X на старті продажів коштував тисячу доларів (26 тисяч гривень).
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V35 Signature отримає топовий процесор від Qualcomm. Також пристрій отримає 256 ГБ флеш-пам'яті. За чутками, мартфон буде мати керамічне покриття.
Новинка від LG буде оснащена подвійною основною камерою з модулями на 16 Мп і16 Мп з LED спалах. Фронтальна камера 8 Мп.
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Джерело: 24 Канал
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