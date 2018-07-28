14:57
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Випуск новин за 22:00: Місячне затемнення. Трагічна ДТП на Буковині
Вєсті.UA
22:46, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

LG розробляє смартфон, майже вдвічі дорожчий за iPhone X

329 Читать новость на русском
LG розробляє смартфон за 1790 доларів
LG розробляє смартфон за 1790 доларів / Фото з відкритих джерел

Компанія LG планує випустити смартфон, який буде коштувати 1790 доларів (46 800 гривень).Це буде лімітована версія V35 Signature Edition.

Про це повідомляє Asiae.

До слова, iPhone X на старті продажів коштував тисячу доларів (26 тисяч гривень).

Читайте також: Samsung може відмовитись від бюджетної лінійки смартфонів

V35 Signature отримає топовий процесор від Qualcomm. Також пристрій отримає 256 ГБ флеш-пам'яті. За чутками, мартфон буде мати керамічне покриття.

Новинка від LG буде оснащена подвійною основною камерою з модулями на 16 Мп і16 Мп з LED спалах. Фронтальна камера 8 Мп.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони LG
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Motorola представила свої бюджетні смартфони
20 квітня , 17:02
Інноваційне диво від Huawei: компанія сертифікувала нове покоління швидкої зарядки Super Charge
13 липня , 08:03
Як знімає смартфон Xiaomi Mi A2: яскраві фото
 30 липня , 09:07
Від вибуху смартфона Samsung серйозно постраждала 5-річна дитина
 сьогодні , 18:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук