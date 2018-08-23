LG V40 ThinQ: з'явилася дата анонсу смартфона із 5 камерами

Після низки суперечливих чуток щодо виходу смартфона LG V40 ThinQ в мережі з’явилися прес-рендери пристрою, які показали фінальний дизайн пристрою. Окрім того, ресурс MySmartPrice опублікував не лише зображення оригінального смартфона, але й поділився датою його анонсу.

Про це повідомляє Androidcentral.

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Дизайн і габарити V40 нагадують модель V35 ThinQ, яку вже презентували. Відмінності полягають в округлених краях OLED-дисплея і трендовій "моноброві", в якій розмістився подвійний модуль фронтальної камери.

Основна камера смартфона отримала відразу три сенсора, як і передбачалося раніше. Примітно, що вони розташовані горизонтально, хоча попередні витоки повідомляли про вертикальне розміщення. Очікується, що їх роздільна здатність складе 20, 16 і 13 Мп, включаючи ширококутну оптику. Нижче на задній кришці знаходиться дактилоскопічний сенсор.



Дизайн LG V40 ThinQ

На правому торці смартфона розмістилася кнопка включення, а на лівому – перемикач гучності та виділена кнопка для запуску голосового помічника Google Assistant. Роз'єм для навушників і порт USB Type-C знаходяться на нижній грані пристрою. За наявною інформацією, апарат побудований на базі топового чіпсета Qualcomm Snapdragon 845 і буде працювати під управлінням Android 9.0 Pie.



LG V40 ThinQ показали на фото з усіх сторін

За наявною інформацією, анонс LG V40 ThinQ відбудеться вже 16 листопада. Відзначимо, раніше новинку оцінили в 900 – 1 000 доларів (близько 23 825 – 26 470 гривень).

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