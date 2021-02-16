Лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький виступив з вимогою заборони ОПЗЖ та ухвалення закону про колаборантів, а також остаточного закриття прокремлівських телеканалів.

"Минуло майже 2 тижні з часу ухвалення рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів Медведчука – Козака. Вся Україна з нетерпінням очікує наступних кроків влади щодо прямих агентів Кремля. Але за 2 тижні чомусь ми ці кроки не побачили. Навпаки – з'являються чутки, що влада у домовленостях з Медведчуком. Все це ми бачили за попередньої влади, коли активні дії проти п'ятої колони несподівано закінчувалися, а хтось із можновладців ставав багатшим. Медведчук разом з тим спокійно залишався у політичному та медійному просторі нашої країни", – нагадав лідер Нацкорпусу.

За його словами, Медведчук – це не тільки медійне зло. Адже на останніх місцевих та парламентських виборах у списках ОПЗЖ було щонайменше п'ятеро осіб, які раніше підозрювалися у сепаратизмі та тероризмі.

"Тобто це й були звичайні сепаратисти та терористи, яких Медведчук вже зараз привів до влади в Україні. Тільки вдумайтеся: у 2021 році ОПЗЖ мають виділити 104 мільйони гривень з державного бюджету. А вони витратять це на фінансування тероризму та пропаганду сепаратизму!" – обурився Білецький.

Він звернувся до президента України, Верховної Ради України та РНБО з низкою вимог.

Потрібно негайно: остаточно припинити мовлення каналів Zik, NewsOne та "112 Україна" у будь-якій формі; відкрити кримінальні справи та затримати Медведчука і Козака; заборонити діяльність ОПЗЖ на території України; ухвалити закон про колаборантів,

– закликав лідер Нацкорпусу.

Він додав, що тим часом Національний Корпус блокуватиме діяльність проросійських сил по всій країні.

"Настав час, коли ми маємо організувати блокаду п'ятої колони по всій території України. Ми закликаємо усі патріотичні сили об'єднатися та разом дотиснути ворога!" – підсумував Андрій Білецький.