Лідер дешевих автобусних перевезень FlixBus вийшов на український ринок

Німецька компанія FlixBus, яка здійснює дешеві автобусні пасажирські перевезення в Європі та США, 11 червня офіційно вийшла на ринок України.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

Найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus в Україні! Ми перша держава поза межами ЄС, після США, де вони розпочали роботу,

– написав Омелян.

Вартість квитків на міжнародні автобусні перевезення буде стартувати від 5 євро.

Так, у 2019 році FlixBus запустить рейси з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці та Тернополя.

Перші рейси планують здійснити 13 червня, передає ЦТС. Напрямки: Київ-Кельн, Київ-Відень, Київ-Росток та Київ-Штутгарт. Квитки на ці маршрути уже продаються, їхня вартість – від 5 євро.



Вартість квитків на автобус стартує від 5 євро

FlixВus та Україна: коротко про взаємини

FlixВus проявляв інтерес до українського ринку ще кілька років тому. Зокрема, у 2017 році після отримання Україною безвізу з ЄС, FlixВus запустив рейси з Євросоюзу в чотири українських міста .

З Києва, Львова, Рівного та Житомира можна було доїхати до Польщі у Краків та Катовіце – там розташовані популярні міжнародні аеропорти). Доїхати автобусом FlixВus можна було і до Чехії у міста Острава, Прага та Брно).

Про намір вийти на український ринок FlixBus оголосив 2 червня 2019 року.

Що таке FlixBus?Це найбільший бренд (FlixBus) та компанія (Flixmobility) автобусних перевезень, яка працює за моделлю партнерства з автобусними регіональними перевізниками. Ті надають автобуси і документи на маршрути, а FlixBus – свою технологічну платформу і займається продажами, маркетингом і керуванням графіками.



Це типовий формат роботи FlixВus, компанія співпрацює з понад 250 регіональними партнерами-перевізниками, які мають загальну систему продажу квитків та загальний бренд. Однак, звісно, FlixBus має і свої власні автобуси.



Загалом станом на 1 червня 2019 року FlixВus поєднує маршрутами своїх автобусів понад 2000 населених пунктів у 29 країнах і здійснює понад 350 тисяч рейсів щодня. Заснована компанія у 2013 році в Німеччині, а в 2015 вийшла на міжнародний ринок, поглинувши чимало конкурентів.