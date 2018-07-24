Лідер "Динамо" пострижеться наголо, якщо його команда виграє УПЛ

Один із лідерів київського "Динамо" Віктор Циганков дав слово, що позбудеться волосся на голові, якщо "Динамо" виграє УПЛ.

Про це сам футболіст сказав у інтерв'ю FootballHub.

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Циганков поголить голову, якщо виграє УПЛ

Лідер @DynamoKyiv пообіцяв кардинально змінити імідж у разі перемоги в чемпіонаті pic.twitter.com/lzItnkQDS4 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 24 июля 2018 г.

Зазначимо, що Циганков буде грати в складі першої команди третій сезон, раніше він двічі ставав з "Динамо" володарем срібних медалей УПЛ. Також він ще не вигравав Кубок України.

21 липня Циганков разом з "Динамо" виграв Суперкубок України, обігравши в Одесі "Шахтар".