Яскравий чорний колір повернеться: ось що потрібно зробити з одягом

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Найкращий спосіб зберегти чорний колір насиченим та яскравим – це профілактика. Слід розібратися, як його правильно прати, аби він не вицвітав. Втім, навіть у випадку, якщо це вже сталося, ситуацію ще можна виправити, пише Martha Stewart.

Як правильно прати чорний одяг?

Стійкість чорного барвника сильно залежить від того, як його фарбували та з якого волокна виготовлена тканина. Натуральні та синтетичні волокна можуть по-різному реагувати на фарбування.

Але й те, як ви доглядаєте за одягом, відіграє певну роль. Щоразу, коли ви щось перете, тканини піддаються впливу тертя, і з часом це витягує частину барвника. Особливо сприяє вицвітанню тепло від гарячої води.

Відтак прати темний одяг потрібно завжди в прохолодній чи теплій воді, але не в гарячій.

Як повернути чорний колір?

Це може видатися нелогічним, але прання часто допомагає повернути яскравість чорному одягу. Якщо на тканині є якісь забруднення, якісне очищення – це саме те, що потрібно. Але слід переконатися, що ви не додаєте забагато мийного засобу, а також що одяг якісно виполосканий після прання.

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Окремо можна розібратися з проблемою ворсу чи кошлаток: їх можна видалити роликом та бритвою. Іноді саме через ці дефекти одяг видається не таким чорним. Якщо тканина в хорошому стані, але дійсно втратила колір, повторне фарбування зазвичай є найбільш ефективним варіантом.

Та перед тим, як купувати барвник, переконайтеся, що він підходить до вашого типу тканини.

Спершу барвник слід протестувати на непомітній ділянці – так ви переконаєтеся, що він дає бажаний результат. На жаль, немає жодного способу гарантувати рівномірне покриття, адже результат дуже сильно залежить від тканини та барвника.