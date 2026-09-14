Кроме того, предметы, лежащие на полу, легче случайно повредить, задеть ногой или облить водой, отмечает Good Housekeeping. Поэтому для некоторых вещей лучше сразу найти другое место.

Что лучше не оставлять на полу?

Большие пакеты с кормом для домашних животных часто ставят рядом с мисками, но так к ним легче добраться самим животным и вредителям. Корм лучше пересыпать в герметичный контейнер и поставить на полку, в шкаф или кладовую.

Где хранить вещи / Фото Unsplash

Ноутбуки, планшеты и другую электронику на полу легко не заметить и случайно наступить на них. Помимо ударов и трещин, существует риск повреждения от влаги.

Для техники лучше выделить постоянное место на столе, полке или в ящике. Обувь, оставленная у входа или посреди комнаты, быстро создает впечатление беспорядка и может мешать проходу. Полка, корзина или скамейка с местом для хранения помогут держать пол свободным.

Окрім полиць і стелажів, для зберігання речей можуть знадобитися органайзери для взуття, ящики для інструментів та герметичні контейнери для корму. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Что еще стоит убрать с пола?

Электроинструменты и острые предметы лучше не оставлять на полу, даже если вы часто ими пользуетесь. Особенно это важно, если в доме есть дети или животные.

Для них лучше отвести место в ящике, шкафу, на стеллаже или верстаке. Картонные коробки часто годами стоят в углах, но они могут стать удобным местом для насекомых. Если коробки нужны, лучше хранить их на полке или в верхней части шкафа.

Пол должен оставаться, прежде всего, свободным для передвижения. Если какая-то вещь постоянно оказывается на полу, стоит найти для нее отдельное и более удобное место.