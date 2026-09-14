Крім того, предмети на підлозі легше випадково пошкодити, зачепити ногою або залити водою, зазначає Good house keeping. Тому для частини речей краще одразу знайти інше місце.

Що краще не залишати на підлозі?

Великі пакети з кормом для домашніх тварин часто ставлять поруч із мисками, але так до них легше дістаються самі тварини та шкідники. Корм краще пересипати в герметичний контейнер і поставити на полицю, у шафу або комору.

Де зберігати речі / Фото Unsplash

Ноутбуки, планшети та іншу електроніку на підлозі легко не помітити й випадково наступити на неї. Крім ударів і тріщин, є ризик пошкодження від вологи.

Для техніки краще відвести постійне місце на столі, полиці або в шухляді. Взуття, залишене біля входу чи посеред кімнати, швидко створює враження безладу й може заважати проходу. Полиця, кошик або лавка з місцем для зберігання допоможуть тримати підлогу вільною.

Окрім полиць і стелажів, для зберігання речей можуть знадобитися органайзери для взуття, ящики для інструментів та герметичні контейнери для корму. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Що ще варто прибрати з підлоги?

Електроінструменти та гострі предмети краще не залишати на підлозі навіть тоді, коли ними часто користуєтеся. Особливо це важливо, якщо вдома є діти або тварини.

Для них краще відвести місце в ящику, шафі, на стелажі або верстаку. Картонні коробки часто роками стоять у кутках, але вони можуть стати зручним місцем для комах. Якщо коробки потрібні, краще тримати їх на полиці або у верхній частині шафи.

Підлога має залишатися насамперед вільною для пересування. Якщо якась річ постійно опиняється внизу, варто знайти для неї окреме й зручніше місце.