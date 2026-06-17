Если действовать быстро и в июле, после сбора чеснока, сразу же посадить что-нибудь еще, можно успеть собрать второй урожай. Впрочем, важно учесть, что далеко не все культуры будут хорошо расти после чеснока, пишет GrowVeg.

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Что можно посадить на огороде после чеснока?

У посадки чеснока есть один большой плюс — эта культура очень богата фитонцидами, которые борются с бактериями и микробами в почве. И даже после того, как чеснок выкопают, фитонциды остаются, поэтому новые посадки также будут защищены от болезней. Если вы выкопали озимый чеснок в июле, можно сразу же высаживать различную зелень — салат, петрушку, укроп, рукколу и сельдерей.

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Они очень удобны тем, что быстро растут, и вы успеете собрать ещё немало листьев до начала похолодания. Кроме того, можно смело высаживать:

пекинскую капусту;

редис;

огурцы.

Важно! Не стоит после чеснока сажать овощи из того же семейства — лук, порей, черемшу. У этих растений одинаковые болезни и вредители, поэтому они будут плохо расти.

Но если вы выкапываете чеснок в августе, времени на посадку остается значительно меньше, поэтому с выбором культур нужно быть еще более продуманными. Дачники советуют посеять редьку или же просто высадить различные сидераты — от горчицы до рапса или фацелии.

А вот уже осенью на месте чеснока часто сажают клубнику — эта ягода получит максимальную пользу от фитонцидов в почве и будет меньше болеть в следующем году.