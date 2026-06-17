Якщо діяти швидко, і в липні після збору часнику одразу ж висадити ще щось, можна встигнути зібрати другий урожай. Втім, важливо врахувати те, що далеко не всі культури будуть гарно рости після часнику, пише GrowVeg.

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Що можна висадити на городі після часнику?

У посадці часнику є один великий плюс – ця культура дуже багата на фітонциди, що воюють з бактеріями та мікробами у ґрунті. І навіть після того, як часник викопують, фітонциди залишаються, тож нові посадки також будуть захищені від хвороб. Якщо ви викопали озимий часник у липні, висаджувати одразу ж можна різну зелень – салат, петрушку, кріп, руколу та селеру.

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Вони дуже зручні тим, що швидко ростуть, і ви встигнете зібрати ще чимало листя до початку похолодання. Окрім того, можна сміливо висаджувати:

пекінську капусту;

редис;

огірки.

Важливо! Не варто після часнику садити овочі з того ж сімейства – цибулю, порей, черемшу. Ці рослини мають однакові хвороби та шкідників, тож ростимуть погано.

Але якщо ви викопуєте часник у серпні, часу на посадки залишається значно менше, тож з вибором культур потрібно бути навіть продуманішими. Дачники радять посіяти редьку, або ж просто висадити різні сидерати – від гірчиці до ріпаку чи фацелії.

А ось вже восени на місці часнику часто садять полуницю – ця ягода отримає максимальну користь від фітонцидів у ґрунті та менше хворітиме наступного року.