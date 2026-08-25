Эксперт по стирке Деян Димитров рассказал, что в аспирине содержится ацетилсалициловая кислота, которая разлагает пятна и осветляет пожелтевшие ткани, пишет Deccoria.

Как использовать аспирин для стирки?

Именно поэтому аспирин часто используют для стирки серых полотенец, простыней, а также для выведения пятен пота с вещей. Кроме того, аспирин хорошо отстирывает одежду, что пахнет затхлостью или даже имеет плесень на ткани.

Для очистки нужно лишь растворить 5–6 таблеток аспирина в теплой воде и замочить одежду в растворе на несколько часов. Если на вещах есть стойкие пятна, то стоит оставить одежду на всю ночь. После этого вещи нужно постирать в стиральной машине обычным способом.



Серые полотенца снова станут белоснежными / Фото Pexels

Аспирин даже подойдет для отбеливания пожелтевшего или серого постельного белья. Нужно всего лишь растворить 3–5 таблеток в теплой воде и замочить вещи в смеси на всю ночь.

Если же на тканях есть следы плесени, то 5 таблеток следует измельчить и развести водой до образования пасты. Ее нужно нанести на участок с плесенью и оставить на 30 минут, а затем тщательно выстирать ткань.

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Некоторые хозяйки бросают таблетки аспирина прямо в барабан, однако гораздо лучше сначала растворить их в теплой воде, чтобы раствор начал воздействовать на загрязненную ткань.

Если же полотенца или постельное белье потеряли мягкость, стоит воспользоваться несколькими полезными лайфхаками. Добавление половины стакана уксуса во время стирки или замачивание в смеси уксуса и воды поможет вернуть мягкость вещам.

А вот пищевая сода может избавить постельное белье от остатков стирального порошка, восстановив его мягкость и свежесть аромата.