Експерт з прання Деян Дімітров розповів, що в аспірині міститься ацетилсаліцилова кислота, що розщеплює плями та освітлює пожовклі тканини, пише Deccoria.

Як використовувати аспірин для прання?

Саме тому аспірин часто використовують для прання сірих рушників, простирадл, а також для виведення плям поту на речах. Крім того, аспірин добре відпирає одяг, що містить запах затхлості чи навіть має плісняву на тканині.

Для очищення потрібно лише розчинити 5 – 6 таблеток аспірину в теплій воді, замочивши в розчині одяг на кілька годин. Якщо на речах є стійкі плями, тоді варто залишити вбрання на всю ніч. Після цього речі потрібно випрати у пральній машині звичним методом.



Сірі рушники знову стануть білосніжними / Фото Pexels

Аспірин навіть підійде для відбілювання пожовклої чи сірої постільної білизни. Потрібно лише 3 – 5 таблеток розчинити в теплій воді та замочити речі в суміші на всю ніч.

Якщо ж на тканинах є ознаки цвілі, тоді 5 таблеток слід подрібнити та розвести з водою до утворення пасти. Її потрібно нанести на ділянку з пліснявою й залишити на 30 хвилин, а тоді ретельно випрати тканину.

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Деякі господині кидають таблетки аспірину просто в барабан, проте набагато краще спочатку їх розчинити у теплій воді, щоб розчин почав діяти на забруднену тканину.

Якщо ж рушники чи постільна білизна втратили м'якість, варто скористатися кількома помічними лайфхаками. Додавання половини склянки оцту під час прання або замочування в суміші оцту та води допоможе повернути м'якість речам.

А от харчова сода може позбавити постільну білизну залишків прального порошку, відновивши її м'якість та свіжість аромату.