24 Канал подготовил подборку Wi-Fi-роутеров стоимостью до 1500 гривен, которые справятся с основной задачей без лишних компромиссов.

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На что обратить внимание при выборе Wi-Fi-роутера?

Стандарт Wi-Fi

Если раньше хватало Wi-Fi 5, то сейчас минимумом является Wi-Fi 6, пишет Pro100Media. Он обеспечивает более высокую скорость и стабильнее работает в помещениях с десятками подключенных устройств.

Wi-Fi 7 подходит тем, кому нужна максимальная пропускная способность. Однако и заплатить за него придется немного больше.

Покрытие и диапазоны

Для квартиры в многоквартирном доме оптимальный выбор – двухдиапазонный роутер с поддержкой 5 ГГц. Он работает на двух частотах и меньше "конфликтует" с роутерами соседей.

Если площадь превышает 80 м² или есть "мертвые зоны", стоит обратить внимание на mesh-системы. Они обеспечат покрытие всего помещения благодаря нескольким точкам доступа.

LAN-порты

Для стабильной и быстрой связи смарт-телевизоры, игровые консоли или NAS-накопители лучше подключать по кабелю. Поэтому лучше выбирать варианты с большим количеством гигабитных портов. Здесь действует логика "чем больше – тем лучше".

Безопасность и управление

Актуальный стандарт защиты – WPA3. Также плюсом будет наличие гостевой сети и родительского контроля. Некоторые роутеры сейчас также предоставляют возможность управления через мобильное приложение.

Если старый роутер перестал работать, приобрести новый можно на Prom. Перед заказом на Prom можно посмотреть отзывы покупателей с фото и видео – чтобы оценить реальное качество устройства ещё до покупки. А вопрос доставки девайсов для дома решается подпиской Smart – за 50 гривен в месяц она делает доставку бесплатной для неограниченного количества заказов.

Какой роутер купить до 1500 гривен?

Xiaomi Router AX1500

Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6 и скоростью до 1501 Мбит/с. Четыре внешние антенны и автоматический выбор диапазона (2,4 или 5 ГГц) обеспечивают стабильный сигнал по всей квартире, а поддержка mesh позволяет объединить несколько устройств Xiaomi в единую сеть без мертвых зон. Четыре гигабитных LAN-порта – для тех, кто предпочитает кабель. Настраивается через приложение за несколько минут.

Mercusys MR60X

Двухдиапазонный роутер с поддержкой Wi-Fi 6 и скоростью до 1500 Мбит/с. Оснащен четырьмя антеннами и технологией Beamforming для стабильного покрытия по всей квартире. Поддержка MU-MIMO и OFDMA позволяет одновременно подключать больше устройств без потери скорости. Управление осуществляется через мобильное приложение, предусмотрены WPA3, родительский контроль, гостевая сеть и VPN-подключение.

Netis NX10

Работает по стандарту Wi-Fi 6 (AX1500) и поддерживает два диапазона – 2,4 и 5 ГГц. Максимальная скорость достигает 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Модель оснащена тремя гигабитными LAN-портами для проводного подключения нескольких устройств. Также поддерживает технологию Mesh, что позволяет расширить покрытие сети в больших помещениях.

TP-Link Archer AX12

Поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (AX1500) и работает в двух диапазонах – 2,4 и 5 ГГц, обеспечивая скорость до 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Оснащен четырьмя внешними антеннами и тремя гигабитными LAN-портами для стабильного проводного соединения. Среди преимуществ – технология Beamforming, поддержка WPA3, родительский контроль и управление через мобильное приложение. Стоимость обычно незначительно превышает 1500 гривен, но во время акций модель, возможно, удастся найти в пределах бюджета.