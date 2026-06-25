24 Канал зібрав підбірку Wi-Fi роутерів до 1500 гривень, які впораються з головним завданням без зайвих компромісів.

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На що звернути увагу при виборі Wi-Fi роутера?

Стандарт Wi-Fi

Якщо раніше вистачало Wi-Fi 5, то зараз мінімумом є Wi-Fi 6, пише Pro100Media. Він забезпечує вищу швидкість і стабільніше працює у приміщеннях із десятками підключених пристроїв.

Wi-Fi 7 підходить тим, кому потрібна максимальна пропускна здатність. Однак і віддати за нього доведеться трохи більше.

Покриття і діапазони

Для квартири в багатоквартирному будинку оптимальний вибір – дводіапазонний роутер із підтримкою 5 ГГц. Він працює на двох частотах і менше "конфліктує" з роутерами сусідів.

Якщо площа понад 80 м² або є "мертві зони", варто приглянутися до mesh-систем. Вони покриватимуть все помешкання завдяки кільком точкам роздачі.

LAN-порти

Для стабільного та швидкого зв'язку смарт-телевізори, ігрові консолі чи NAS-накопичувачі краще підключати кабелем. Тож краще обирати варіанти з більшою кількістю гігабітних портів. Тут працює логіка "чим більше – тим краще".

Безпека та управління

Актуальний захист – WPA3. Також плюсом буде наявність гостьової мережі й батьківського контролю. Деякі роутери також зараз надають можливість керування з мобільного застосунку.

Якщо старий роутер перестав працювати, придбати новий можна на Prom. Перед замовленням на Prom можна переглянути відгуки покупців з фото та відео – щоб оцінити реальну якість пристрою ще до покупки. А питання доставки девайсів для дому вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Який роутер купити до 1500 гривень?

Xiaomi Router AX1500

Дводіапазонний роутер із Wi-Fi 6 та швидкістю до 1501 Мбіт/с. Чотири зовнішні антени та автоматичний вибір діапазону (2,4 або 5 ГГц) забезпечують стабільний сигнал по всій квартирі, а підтримка mesh дозволяє об'єднати кілька пристроїв Xiaomi в єдину мережу без мертвих зон. Чотири гігабітні LAN-порти – для тих, хто надає перевагу кабелю. Налаштовується через застосунок за кілька хвилин.

Mercusys MR60X

Дводіапазонний роутер із підтримкою Wi-Fi 6 та швидкістю до 1500 Мбіт/с. Оснащений чотирма антенами та технологією Beamforming для стабільного покриття по всій квартирі. Підтримка MU-MIMO та OFDMA дозволяє одночасно підключати більше пристроїв без втрати швидкості. Керування здійснюється через мобільний застосунок, передбачені WPA3, батьківський контроль, гостьова мережа та VPN-підключення.

Netis NX10

Працює за стандартом Wi-Fi 6 (AX1500) та підтримує два діапазони – 2,4 і 5 ГГц. Максимальна швидкість сягає 1201 Мбіт/с на 5 ГГц і 300 Мбіт/с на 2,4 ГГц. Модель оснащена трьома гігабітними LAN-портами для дротового підключення кількох пристроїв. Також підтримує Mesh-технологію, що дозволяє розширити покриття мережі у великих приміщеннях.

TP-Link Archer AX12

Підтримує стандарт Wi-Fi 6 (AX1500) і працює у двох діапазонах – 2,4 та 5 ГГц, забезпечуючи швидкість до 1201 Мбіт/с на частоті 5 ГГц. Оснащений чотирма зовнішніми антенами та трьома гігабітними LAN-портами для стабільного дротового з’єднання. Серед переваг – технологія Beamforming, підтримка WPA3, батьківський контроль і керування через мобільний застосунок. Вартість зазвичай незначно перевищує 1500 гривень, але під час акцій модель можливо вдасться знайти в межах бюджету.