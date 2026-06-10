Садоводы выбирают рядом с розами те растения, которые любят те же условия выращивания, пишет The Spruce. Речь идет о растениях, которые любят много солнца, хорошо дренированную почву и умеренное увлажнение.

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Какие растения не конкурируют с розами?

Лучшими соседями для роз считаются культуры, которые не подавляют их развитие. Среди хороших вариантов – гелиотроп, лантана, вербена и калибрахоа. Эти растения прекрасно растут на солнце, не требуют сильного полива и положительно реагируют на подкормки.

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Какие растения отпугивают вредителей?

Определенные растения даже способны защищать розы от нежелательных насекомых. Все благодаря природным веществам, содержащиеся в их корнях, листьях или цветах.

Полезными считаются представители семейства луковых – лук-шнитт, декоративный аллиум и обычный съедобный лук. Они помогают отпугнуть тлю и даже снижают риск появления черной пятнистости.

Посаженная рядом рута отпугивает муравьев, а петрушка – привлекает полезных насекомых. Чабрец способен сдерживать появление белокрылок и гусениц капустной бабочки.



Некоторые растения отпугивают от роз вредителей / Фото Pexels

Аромат шалфея отпугивает слизней, а лаванда – мух и различные виды моли. Популярная кошачья мята борется с тлей. Кроме того, некоторые дачники отмечают, что посаженные неподалеку помидоры уменьшают риск развития черной пятнистости.

Во время посадки нужно оставить пространство между розами и соседними культурами примерно 30 сантиметров свободного пространства. Такое отступление поможет избежать повреждения корневой системы.

Какие растения не сажать рядом с розами?

Садоводы не советуют сажать рядом с розами растения с разветвленной корневой системой, в частности кустарники. Они могут конкурировать за воду, питательные вещества и место в почве.