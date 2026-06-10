Садівники обирають поруч з трояндами ті рослини, які люблять ті самі умови вирощування, пише The Spruce. Йдеться про рослини, які люблять багато сонця, добре дренований ґрунт та помірне зволоження.

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Які рослини не конкурують з трояндами?

Найкращими сусідами для троянд вважаються культури, які не пригнічують їхній розвиток. Серед хороших варіантів – геліотроп, лантана, вербена та калібрахоа. Ці рослини чудово ростуть на сонці, не потребують сильного поливу й позитивно реагують на підживлення.

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Які рослини відлякують шкідників?

Певні рослини навіть здатні захищати троянди від небажаних комах. Все завдяки природним речовинам, що містяться у їхніх коренях, листі чи квітах.

Корисними вважаються представники родини цибулевих – цибуля-шніт, декоративний аліум та звичайна їстівна цибуля. Вони допомагають відлякати попелицю й навіть знижують ризик появи чорної плямистості.

Посаджена поруч рута відлякує мурах, а петрушка – приваблює корисних комах. Чебрець здатен стримувати появу білокрилок і гусениць капустяного метелика.



Деякі рослини відлякають від троянд шкідників / Фото Pexels

Аромат шавлії відлякує слимаків, а лаванда – мух і різні види молі. Популярна котяча м’ята бореться з попелицею. Крім того, деякі дачники зазначають, що посаджені неподалік помідори зменшують ризик розвитку чорної плямистості.

Під час посадки потрібно залишити простір між трояндами й сусідніми культурами приблизно 30 сантиметрів вільного простору. Такий відступ допоможе уникнути пошкодження кореневої системи.

Які рослини не садити поруч з трояндами?

Садівники не радять садити поруч з трояндами рослини з розгалуженою кореневою системою, зокрема чагарники. Вони можуть конкурувати за воду, поживні речовини й місце в ґрунті.