Речь идет о кристаллах соды, или кальцинированной соде, отмечает Wales online. Это не то же самое, что пищевая сода для выпечки. Кальцинированная сода более эффективно справляется с жиром, налетом и застарелой грязью, поэтому ее часто используют для уборки, стирки и очистки сложных поверхностей.

Удобнее всего сделать из нее густую пасту. Для этого кристаллы соды нужно насыпать в миску и добавить немного воды, чтобы получилась густая смесь. Ее наносят на загрязненную поверхность, оставляют примерно на час, а затем протирают влажной тканью или губкой.

Как почистить духовку кристаллами соды?

Стекло духовки часто загрязняется быстрее всего. На нем остаются жир, брызги, следы запекания и темный налет, который трудно удалить обычным протиранием. Пасту из кальцинированной соды нужно нанести на стекло толстым слоем и оставить примерно на час.

Как сода поможет все почистить / Фото unsplash

За это время средство размягчает жир и присохшую грязь, поэтому потом не приходится долго тереть поверхность. После этого пасту снимают тканью или губкой круговыми движениями. Если грязи много, процедуру можно повторить несколько раз, а в конце протереть стекло чистой влажной тряпкой и вытереть насухо.

Важно не использовать металлические скребки и очень жесткие щетки, если есть риск поцарапать стекло или покрытие духовки. Лучше дать пасте побольше времени, чем пытаться удалить нагар силой.

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Как удалить известковый налет в туалете?

Кальцинированная сода может помочь и с известковым налетом, особенно если вода жесткая. Для этого несколько ложек средства насыпают в чашу унитаза и оставляют примерно на час. После этого поверхность нужно почистить щеткой. Если в отдельных местах остались стойкие следы, можно пройтись по ним старой зубной щеткой или небольшой щеткой для уборки.

После очистки унитаз смывают водой. Такой способ подходит для регулярной уборки, когда налет еще не стал слишком толстым и застарелым.

Как отмыть стекло душевой кабины?

Стекло душевой кабины быстро покрывается следами воды, мыла и известкового налета. Из-за этого оно может выглядеть мутным даже после обычной мойки. Пасту из кальцинированной соды наносят на стекло тканью или губкой, оставляют примерно на час, а затем протирают круговыми движениями.

После этого поверхность нужно хорошо смыть чистой водой и вытереть насухо. Так можно удалить мыльный налет и водяные пятна, которые часто остаются после душа. Чтобы стекло дольше оставалось чистым, после мытья его лучше вытирать сухой микрофиброй или водоотводом.

Что нужно знать перед использованием?

Кальцинированная сода – более сильное средство, чем пищевая сода, поэтому работать с ней лучше в перчатках. Также стоит сначала проверить пасту на небольшом незаметном участке, особенно если речь идет о деликатных покрытиях, окрашенных поверхностях или материалах, которые легко тускнеют.

Не следует наносить средство на алюминий, лакированные поверхности, натуральное дерево или деликатный камень. Для таких материалов лучше выбирать специальные средства, которые точно не повредят покрытие. Кальцинированная сода хорошо подходит для духовки, стекол душевой кабины и унитаза, когда нужно удалить жир, мыльный налет или следы жесткой воды. Главное – не путать ее с пищевой содой, не тереть поверхности агрессивными щетками и хорошо смывать остатки после уборки.