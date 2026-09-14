Йдеться про кристали соди, або кальциновану соду, зазначає Wales online. Це не те саме, що харчова сода для випічки. Кальцинована сода сильніше працює з жиром, нальотом і застарілим брудом, тому її часто використовують для прибирання, прання та очищення складних поверхонь.

Найзручніше зробити з неї густу пасту. Для цього кристали соди потрібно насипати в миску й додати трохи води, щоб вийшла щільна суміш. Її наносять на забруднену поверхню, залишають приблизно на годину, а потім протирають вологою тканиною або губкою.

Як почистити духовку кристалами соди?

Скло духовки часто забруднюється найшвидше. На ньому залишаються жир, бризки, сліди запікання й темний наліт, який важко прибрати звичайним протиранням. Пасту з кальцинованої соди потрібно нанести на скло щедрим шаром і залишити приблизно на годину.

Як допоможе сода все почистити / Фото unsplash

За цей час засіб розм’якшує жир і присохлий бруд, тому потім не доводиться довго терти поверхню. Після цього пасту знімають тканиною або губкою круговими рухами. Якщо бруду багато, процедуру можна повторити кілька разів, а наприкінці протерти скло чистою вологою ганчіркою й витерти насухо.

Важливо не використовувати металеві скребки й дуже жорсткі щітки, якщо є ризик подряпати скло або покриття духовки. Краще дати пасті більше часу, ніж намагатися зняти нагар силою.

Окрім кальцинованої соди, для прибирання кухні та ванної кімнати можуть знадобитися захисні рукавички, м’які губки й серветки з мікрофібри. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Як прибрати вапняний наліт у туалеті?

Кальцинована сода може допомогти і з вапняним нальотом, особливо якщо вода жорстка. Для цього кілька ложок засобу насипають у чашу унітаза й залишають приблизно на годину. Після цього поверхню потрібно почистити щіткою. Якщо в окремих місцях залишилися стійкі сліди, можна пройтися по них старою зубною щіткою або невеликою щіткою для прибирання.

Після очищення унітаз змивають водою. Такий спосіб підходить для регулярного прибирання, коли наліт ще не став дуже товстим і застарілим.

Як відмити скло душової кабіни?

Скло душової кабіни швидко вкривається слідами води, мила й вапняного нальоту. Через це воно може виглядати мутним навіть після звичайного миття. Пасту з кальцинованої соди наносять на скло тканиною або губкою, залишають приблизно на годину, а потім протирають круговими рухами.

Після цього поверхню потрібно добре змити чистою водою й витерти насухо. Такий спосіб допомагає прибрати мильний наліт і водяні плями, які часто залишаються після душу. Щоб скло довше залишалося чистим, після миття його краще витирати сухою мікрофіброю або водозгоном.

Що варто знати перед використанням?

Кальцинована сода – сильніший засіб, ніж харчова сода, тому працювати з нею краще в рукавичках. Також варто спершу перевірити пасту на невеликій непомітній ділянці, особливо якщо йдеться про делікатні покриття, пофарбовані поверхні або матеріали, які легко тьмяніють.

Не варто наносити засіб на алюміній, лаковані поверхні, натуральне дерево або делікатний камінь. Для таких матеріалів краще обирати спеціальні засоби, які точно не пошкодять покриття. Кальцинована сода добре підходить для духовки, скла душової кабіни й унітаза, коли потрібно прибрати жир, мильний наліт або сліди жорсткої води. Головне – не плутати її з харчовою содою, не терти поверхні агресивними щітками й добре змивати залишки після прибирання.