Откладывать посадку до промерзания почвы тоже не стоит. Задача осенней посадки иная – дать чесноку достаточно времени для укоренения, но не столько тепла, чтобы он начал активно наращивать надземную часть, Zielony ogrodek.

Когда сажать озимый чеснок осенью?

Ориентироваться только на календарь не стоит. Сроки зависят от региона и погоды конкретной осени. Хороший ориентир – посадка примерно за 4 – 6 недель до устойчивого промерзания почвы.

За это время зубчики должны сформировать корни и подготовиться к зимовке. Озимый чеснок следует высаживать во второй половине октября или в начале ноября, при этом категорически не рекомендуется слишком ранняя посадка: в теплой почве чеснок может прорасти, а зеленая часть зимой пострадает от морозов.

Что делать с чесноком / Фото Unsplash

Поэтому в сентябре, особенно в теплую погоду, спешить не нужно. Практическим ориентиром может служить охлаждение почвы примерно до 8 – 10 градусов.

Именно такой диапазон благоприятен для укоренения без слишком активного роста листьев. В Украине сроки будут отличаться в зависимости от области и погоды: в более прохладных регионах посадка может начаться раньше, а во время долгой теплой осени ее лучше отложить. Главный ориентир – не дата в календаре, а приближение устойчивого похолодания.

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Как правильно посадить чеснок перед зимой?

Для грядки выберите солнечное место с плодородной и хорошо дренированной почвой. Чеснок не любит застоявшейся воды, поэтому тяжелая переувлажненная земля для него не подходит. Головки разделяйте на зубчики непосредственно перед посадкой. Отбирайте большие, твердые и неповрежденные зубчики и оставляйте на них естественную сухую оболочку. Сажайте их дном вниз, острым кончиком вверх.

Для осенней посадки делайте глубину около 5 – 6 сантиметров. Слишком ранняя посадка не означает, что чеснок обязательно погибнет. Небольшие ростки иногда появляются еще до настоящих холодов и обычно переживают зиму. Проблемой становится именно сильный надземный рост, который дольше находится под воздействием морозов.

Поэтому, если в сентябре на улице еще тепло, лучше подготовить грядку и посадочный материал, а сами зубчики оставить до более устойчивого осеннего похолодания.