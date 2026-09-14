Затягувати до промерзання ґрунту теж не варто. Завдання осінньої посадки інше – дати часнику достатньо часу для вкорінення, але не настільки багато тепла, щоб він почав активно нарощувати надземну частину, Zielony ogrodek.

Коли садити озимий часник восени?

Орієнтуватися лише на календар не варто. Строки залежать від регіону й погоди конкретної осені. Хороший орієнтир – посадка приблизно за 4 – 6 тижнів до стійкого промерзання ґрунту.

За цей час зубчики мають сформувати корені й підготуватися до зимівлі. Варто висаджувати озимий часник у другій половині жовтня або на початку листопада й прямо застерігає від надто ранньої посадки: у теплому ґрунті часник може прорости, а зелена частина взимку постраждає від морозів.

Що робити з часником / Фото Unsplash

Тому у вересні, особливо під час теплої погоди, поспішати не потрібно. Практичним орієнтиром може бути охолодження ґрунту приблизно до 8 – 10 градусів.

Саме такий діапазон сприятливий для вкорінення без надто активного росту листя. В Україні строки відрізнятимуться залежно від області та погоди: у прохолодніших регіонах посадка може початися раніше, а під час довгої теплої осені її краще відкласти. Головний орієнтир – не дата у календарі, а наближення стійкого похолодання.

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Як правильно посадити часник перед зимою?

Для грядки оберіть сонячне місце з родючим і добре дренованим ґрунтом. Застою води часник не любить, тому важка перезволожена земля для нього невдала. Головки розділяйте на зубчики безпосередньо перед посадкою. Відбирайте великі, тверді й неушкоджені зубчики та залишайте на них природну суху оболонку. Садіть їх денцем униз, гострим кінчиком догори.

Для осінньої посадки робити глибину близько 5 – 6 сантиметрів. Надто рання посадка не означає, що часник обов'язково загине. Невеликі паростки іноді з'являються ще до справжніх холодів і зазвичай переживають зиму. Проблемою стає саме сильний надземний ріст, який довше перебуває під дією морозів.

Тому якщо у вересні надворі ще тепло, краще підготувати грядку й посадковий матеріал, а самі зубчики залишити до стійкішого осіннього похолодання.