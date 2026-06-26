Садоводы рассказали, что сильный и неприятный запах исходит от фиолетовой тулбагии, пишет Deccoria. Растение любит расти на солнечном и плодородном месте. Цвести начинает в июле фиолетовыми цветами.

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Почему это растение отпугивает кротов и полевок?

Тулбагия обладает довольно специфическим запахом, похожим на аромат чеснока. Она цветет как раз в то время, когда активно растут овощи, которые становятся уязвимыми из-за прорывания туннелей кротами.

Растение цветет с июля по октябрь, поэтому это как раз идеальное время, чтобы отпугнуть грызунов, которые больше не захотят возвращаться на привычный им участок — ни летом, ни осенью. Тулбагию даже считают репеллентом от змей, которые стараются обходить места с резким запахом.

Посадить растение можно двумя способами. Первый — приобрести клубнелуковицы в магазине и высадить их в апреле. Второй — высадить уже готовую рассаду в июне или июле. Молодые растения сажают на глубину 5 сантиметров, соблюдая расстояние 15 сантиметров между растениями.



Запах этого растения отпугивает кротов / Фото Pexels

Растение любит расти на солнечном участке или в слегка затененном месте. Если освещенность будет плохой, тулбагия начнет цвести гораздо хуже.

Поливать после посадки цветы не нужно активно, поскольку растение накапливает воду в клубнях. Однако умеренный полив все равно необходим на этапах роста и цветения.

Чтобы продлить цветение растения, нужно удалять увядшие цветочные головки, направляя энергию растения на образование новых бутонов.