Садівники розповіли, що виділяє сильний та неприємний запах фіолетова тулбагія, пише Deccoria. Рослина любить рости на сонячному й родючому місці. Цвісти починає в липні фіолетовими квітами.

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Чому ця рослина відлякує кротів та полівок?

Тулбагія має доволі специфічний запах, схожий на аромат часнику. Вона цвіте якраз в той час, коли активно ростуть овочі, які стають вразливими від проривання тунелів кротами.

Рослина цвіте з липня аж по жовтень, тому це якраз ідеальний час, щоб відлякати гризунів, які більше не захочуть повертатися на звичну їм ділянку – ні влітку, ні восени. Тулбагію навіть вважають репелентом від змій, які стараються оминати місця з різким запахом.

Висадити рослину можна двома способами. Перший – придбати бульбоцибулини в магазині, висадивши у квітні. Другий – висадити вже готову розсаду в червні чи липні. Молоді рослини садять на глибину 5 сантиметрів, дотримуючись дистанції 15 сантиметрів між рослинами.



Запах цієї рослини відлякує кротів / Фото Pexels

Рослина любить рости на сонячній ділянці чи трохи затіненому місці. Якщо освітленість буде поганою, тулбагія почне цвісти набагато гірше.

Поливати після посадки квіти не треба активно, оскільки рослина накопичує воду у бульбах. Проте помірний полив все одно повинен бути на етапах росту й цвітіння.

Щоб продовжити цвітіння рослини потрібно видаляти зів’ялі квіткові головки, спрямувавши енергію рослини на утворення нових бутонів.