Огурцы – довольно прихотливые овощи, поскольку мгновенно реагируют на малейшие изменения любых условий, пишет Wprost Dom. Листья могут потерять свой цвет уже через несколько дней жары, нерегулярного полива или неправильного удобрения.

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Почему желтеют листья огурцов?

В большинстве случаев проблема возникает из-за пересыхания почвы или чрезмерного полива холодной водой в жаркую погоду. Кроме того, на изменение цвета листьев влияет еще и развитие болезней.

Если желтеет старая листва, то причиной является дефицит питательных веществ. Равномерное пожелтение свидетельствует о дефиците азота, а желтые края сигнализируют о недостатке калия.

Светло-желтый налет между жилками часто интерпретируют как дефицит магния. Избавиться от проблемы можно с помощью недорогого средства из аптеки.

Как спасти огурцы?

Настой из перекиси водорода

Лучше всего в таких случаях помогает применение 3% перекиси водорода. Благодаря дезинфицирующему эффекту она улучшает оксигенацию поверхностей растительных тканей. Однако следует понимать, что перекись не является фунгицидом, поэтому не сможет вылечить уже имеющиеся инфекции.

Для приготовления средства потребуется 50 миллиграммов 3% перекиси водорода и 150 миллиграммов кипяченой, но едва теплой воды после остывания. Этим настоем нужно опрыскивать листья утром и вечером, еще до восхода солнца.



Желтые листья сигнализируют о проблеме / Фото Pinterest

Настой из дрожжей

Кроме того, дачники используют спрей на основе дрожжей. В них содержатся витамины группы В, аминокислоты и микроэлементы, которые поддерживают здоровье растений.

Настой готовится из 10 литров воды и 100 граммов свежих дрожжей. Раствор нужно дать настояться два часа, а затем поливать по листьям или у корней.

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Как понять, что желтые листья сигнализируют о болезни?

О заболеваниях огурцов свидетельствуют неравномерные пятна на листьях, налет или отмирание листьев. В таком случае это может быть ложная мучнистая роса или фузариоз – увядание целых побегов.

В таком случае домашние опрыскивания не помогут. Больные листья нужно удалить и сократить полив.

Также желтые листья могут быть следствием появления паутинных клещей, тли или белокрылки. Когда они высасывают клеточный сок, появляются желтые пятнышки, которые со временем превращаются в более крупные пятна.

Желтые листья не всегда являются признаком потери урожая. Нужно лишь улучшить полив и внести подкормку, чтобы помочь регенерации растений на ранних стадиях.