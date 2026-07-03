Огірки є досить вибагливими овочами, оскільки миттєво реагують на найменші зміни будь-яких умов, пише Wprost Dom. Листя може втратити свій колір вже через кілька днів спеки, нерегулярного поливу чи неправильного удобрення.

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Чому жовтіє листя огірків?

Проблема в більшості випадків виникає через пересихання ґрунту чи надмірний полив холодною водою в спекотну погоду. Крім того, на зміну кольору листя впливає ще й розвиток хвороб.

Якщо жовтіє старе листя, то причиною є дефіцит поживних речовин. Рівномірне пожовтіння свідчить про дефіцит азоту, а жовті краї сигналізують про брак калію.

Світло-жовтий наліт між жилками часто трактують як дефіцит магнію. Позбутися проблеми можна завдяки дешевому засобу з аптеки.

Як врятувати огірки?

Настій з перекису водню

Найкраще у таких випадках допомагає застосування 3% перекису водню. Завдяки дезінфікуючому ефекту він покращує оксигенацію поверхонь рослинних тканин. Проте слід розуміти, що перекис не є фунгіцидом, тож не зможе вилікувати вже наявні інфекції.

Для приготування засобу потрібно 50 міліграмів 3% перекису водню й 150 міліграмів кип’яченої, але ледь теплої води вже після остигання. Цим настоєм потрібно обприскувати листя вранці та ввечері, ще до появи сонця.



Жовте листя сигналізує про проблему / Фото Pinterest

Настій з дріжджів

Крім того, дачники використовують спрей на основі дріжджів. У них містяться вітаміни групи В, амінокислоти й мікроелемпенти, які підтримують здоров’я рослин.

Настій робиться з 10 літрів води та 100 грамів свіжих дріжджів. Розчину потрібно дати настоятися дві години, а тоді поливати по листю чи біля коріння.

Якщо огірки часто сохнуть чи хворіють, на Prom можна знайти інсектициди, засоби для обробки рослин та добрива. Підписка Smart надає безкоштовну доставку на замовлення на маркетплейсі від 200 грн та дозволяє не переплачувати під час регулярних замовлень таких засобів.

Коли зрозуміти, що жовте листя сигналізує хворобу?

Про захворювання огірків свідчать на листі нерівномірні плями, наліт чи відмирання листя. У такому випадку це може бути несправжня борошниста роса чи фузаріоз – в’янення цілих пагонів.

У такому випадку домашні обприскування не допоможуть. Хворе листя потрібно видалити й скоротити полив.

Також жовте листя може бути наслідком появи павутинних кліщів, попелиці чи білокрилки. Коли вони висмоктують клітинний сік – з’являються жовті цятки, які згодом виростають у більші плями.

Жовте листя не завжди є ознакою втрати урожаю. Потрібно лише покращити полив та додати підживлення, щоб допомогти регенерації рослин на ранніх стадіях.