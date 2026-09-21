Замиокулькас любят за его экзотический вид, а некоторые считают, что это растение является символом стабильности и процветания, пишет Interia Kobieta. Если рост растения в горшке несколько замедлился, достаточно просто попробовать одно домашнее удобрение.

Почему удобрение из чечевицы полезно?

Чечевицу используют для приготовления супов или рагу, однако мало кто знает, что она способна стимулировать рост замиокулькаса. В ней содержится много питательных веществ: азот, калий, фосфор, магний и витамины группы В.

Благодаря этому укрепляется корневая система, стимулируется рост новых побегов и повышается устойчивость к болезням и вредителям.

Если регулярно использовать удобрения из чечевицы, замиокулькас сразу изменит цвет листьев – они станут более зелеными и блестящими, а стебли заметно утолщатся.



Подкормка положительно повлияет на рост листьев / Фото Pexels

Для приготовления домашнего удобрения нужны всего два ингредиента – чечевица и вода. Три столовые ложки сырой чечевицы зеленого или красного сорта следует залить одним литром прохладной воды. Все нужно хорошо перемешать и дать настояться примерно 5 часов.

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По истечении указанного времени жидкость следует процедить через дуршлаг, не разбавляя. Этим раствором замиокулькас нужно поливать раз в месяц. Следует вливать в горшок умеренное количество воды, поскольку растение не любит избытка влаги.

Что еще можно сделать для подкормки замиокулькаса?

Укрепить иммунитет растения может обычная специя куркума, обладающая противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. В ней содержатся питательные вещества, снижающие риск корневой гнили, ограничивая рост патогенов в почве.

Для приготовления настоя достаточно добавить одну столовую ложку куркумы в 1 литр воды и тщательно перемешать. Таквой кондиционер для растения следует использовать не чаще, чем раз в 2 месяца.