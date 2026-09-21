Заміокулькас люблять за його екзотичний вигляд, а дехто вважає, що ця рослина є символом стабільності та процвітання, пише Interia Kobieta. Якщо розвиток вазона дещо сповільнився, достатньо лише спробувати одне домашнє добриво.

Чим корисне добриво з сочевиці?

Сочевицю використовують для приготування супів чи рагу, однак мало хто знає, що вона здатна стимулювати ріст заміокулькаса. У ній містяться багато поживних речовин: азот, калій, фосфор, магній та вітаміни групи В.

Завдяки цьому зміцнюється коренева система, стимулюється ріст нових пагонів та підвищується стійкість до хвороб і шкідників.

Якщо регулярно використовувати добрива з сочевиці, заміокулькас одразу змінить колір листя – вони стануть зеленішими й блискучішими, а стебла помітно потовстішають.



Підживлення позитивно вплине на ріст листя / Фото Pexels

Для приготування домашнього добрива потрібні лише два інгредієнти – це сочевиця й вода. Три столові ложки сирої сочевиці зеленого чи червоного сорту слід залити одним літром прохолодної води. Усе треба добре перемішати й дати настоятися приблизно 5 годин.

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Після зазначеного часу рідину слід процідити через друшляк, не розводячи. Цим розчином заміокулькас потрібно поливати раз на місяць. Слід вливати в горщик помірну кількість води, оскільки рослина не любить надлишку вологи.

Чим ще можна підживити заміокулькас?

Зміцнити імунітет рослини може звичайна спеція куркума, в якій містяться протизапальні та протигрибкові властивості. У ній є поживні речовини, які знижують ризик кореневої гнилі, обмежуючи ріст патогенів у ґрунті.

Для приготування настою достатньо лише до 1 літра води додати одну столову ложку куркуми й ретельно перемішати. Такий кондиціонер для рослини слід використовувати не частіше, ніж раз на 2 місяці.