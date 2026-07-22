Треснувшие помидоры не всегда означают наличие какого-либо заболевания или вредителей, пишет Top. Чаще всего это просто реакция растения на изменения, вызвавшие стресс.

Почему помидоры трескаются на ветке?

Чаще всего трещины на помидорах – это результат нерегулярного и неправильного полива. Например, если грядка долгое время была сухой, а затем получила значительное количество воды, помидоры начнут трескаться. Такое может произойти после обильных осадков или самостоятельного полива из-за избытка воды.

Пересушенные помидоры мгновенно впитывают воду, мякоть начинает быстрее расти, а кожица под давлением лопается. Такие помидоры вполне съедобны, однако употреблять их нужно как можно быстрее, чтобы на плодах не развилась плесень и микроорганизмы.

Если же регулярно поливать томаты, то проблем с растрескиванием можно избежать.



Постоянный полив предотвратит растрескивание плодов / Фото Pexels

Довольно часто помидоры растрескиваются в теплое, дождливое лето. Слишком большое количество осадков приводит к тому, что в плодах уже слишком много воды, поэтому они растрескиваются.

Дачники советуют поливать помидоры часто, но умеренно, чтобы поддерживать стабильную влажность почвы и предотвращать резкие колебания влажности плодов.

Кроме того, можно применять мульчирование, которое уменьшает испарение воды и помогает поддерживать равномерный уровень влажности. Также стоит регулярно собирать спелые плоды и избегать чрезмерного удобрения азотом. Кусты нельзя резко обрывать, так как удаление листьев ускоряет поступление воды к плодам.

Чем подкормить томаты в июле?

Для здорового развития томатов необходимо обеспечить их кальцием, чтобы избежать верхушечной гнили, которая является следствием его недостатка. Рекомендуется использовать кальциевую селитру с правильной дозировкой каждые 10 дней для поддержания оптимального уровня кальция в растениях.